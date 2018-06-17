端午送愛！吳政迪和趙小僑母子包粽500顆分送育幼院

2018年06月17日 16:51 中時 林淑娟

吳政迪、趙小僑、劉子銓一起為育幼院的孩子包粽。（林修毅提供）

吳政迪、趙小僑、劉子銓一起包粽，從備料開始親力親為。（林修毅提供）

趙小僑、劉子銓一起包粽，從備料開始親力親為。（林修毅提供）

吳爸爸親自指導吳政迪如何炒備料。（林修毅提供）

金鐘視帝吳政迪的爸爸過去曾是知名餐廳廚師，現在是總舖師，吳爸爸近年每逢端午節都會親自包肉粽送到多家育幼院給小朋友享用，往年吳政迪因為拍戲總是無法參與，今年他特地邀請同門的趙小僑與劉子銓母子一起做公益，跟著他回到內壢老家一起從炒備料開始參與包粽，兩天總共包500顆，分送到5家育幼院。最近積極求子的趙小僑還不忘開玩笑說：「多包粽、多接觸孩子，看會不會比較容易包中、順利懷孕！」

吳政迪從來沒有包過粽子，趙小僑和子銓則有過一次經驗，但這次特別的是從炒備料就開始親力親為，雖然過程中難免手忙腳亂，好險吳政迪的爸爸是總舖師，為了確保粽子的品質，他親自從頭指導到尾。

吳政迪表示，很開心的是，第一次包粽子就意義非凡，是要跟爸爸一起送去給育幼院的小朋友，「希望將我們的溫暖也跟著粽子送過去，而且讓我很意外的，這次竟然是爸媽開口找我一同參與，讓我覺得意義更與眾不同」。

劉子銓5月參加高中會考前，就與爸爸劉亮佐一同包粽子求「包中」，日前放榜，他果真順利考上心目中的第一志願復興高中戲劇科。這是他第一次參與包粽子的全部過程，又是這麼大陣仗，他說，真的覺得廚師實在太辛苦了，鍋子和鏟子都超重的，而且火又大，炒到他滿身大汗，但為了育幼院小朋友們，一切都是值得的。

喜歡小孩的趙小僑婚後積極求子，當吳政迪提出邀約，她二話不說立馬答應，她表示：「能在端午節這個特別的日子，帶著銓銓，一起包粽子給育幼院的小朋友，太有意義了！」她還不忘開玩笑地說：「多包粽、多接觸孩子，看會不會比較容易懷孕、真的包中！」

(中時 )