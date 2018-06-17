全球獨創的科技美食饗宴！三星與米其林1星餐廳大玩餐飲新花招

2018年06月17日 17:05 中時 何書青

現場將準備VR裝置給每位賓客，讓餐期不僅好吃又好玩。（台灣三星提供）

餐後會用全景相機Gear 360替整桌客人拍照留念。（台灣三星提供）

今年奪下米其林1星的台北文華東方酒店雅閣中餐廳，大玩新花招推出結合科技與美食的「點食晨金#LetsGold」，由主廚謝文設計專屬的6道式套餐菜單，攜手三星Galaxy Ecosystem旗下多元的高科技產品，運用全景相機Gear 360、虛擬實境Gear VR和AR技術、旗艦機皇Galaxy S9+，及The Frame美學電視等科技串聯，打造視、幻、聽、嗅、味覺等5感食尚新體驗。

「點食晨金#LetsGold」堪稱是全球獨創的科技美食體驗，靈感出自三星甫推出的Galaxy S9+新色「晨漾金」，將餐廳包廂內便以金色布置為主軸，並特別引進法國麗頂級餐盤，道道有貴氣金色精緻點綴，更有主廚嚴選澎湖和屏東等在地新鮮直送食材所打造的美味佳餚。

餐期中不時有驚喜，AR Emoji虛擬人偶版謝文主廚將出現在包廂內的屏幕上，讓賓客一窺餐飲團隊在廚房專心料理的過程，此時賓客可透過每個座位上擺設的旗艦機皇Galaxy S9+按下鼓勵或加油等選項，為師傅們打氣。享用湯品前，透過該手機無邊際鏡頭，在螢幕看見穿透湯碗蓋下的湯品牛肝菌、姬松茸等珍貴食材躍進眼前湯碗中，模樣可愛有趣；打開湯蓋便是湯頭清澈卻十分夠味的「牛肝菌姬松茸燉鮮鮑」。

現場還準備VR裝置給每位賓客，戴上眼罩便能豪無死角的彷彿置身在美麗深海裡，與活潑的龍蝦、海洋生物們悠遊，當摘下VR後，龍蝦便化為鮮美的「澎湖龍蝦黃金焗」，待饕客大快朵頤。

而接下來的主菜蒜香黑椒美國安格斯牛柳粒搭佐美酒、經典雅閣炒飯，以及最後的雅閣經典甜點黑金流沙包等，也都各自有花樣，讓賓客在開動前可透過旗艦機皇Galaxy S9+做有趣互動。餐後還會用用全景相機Gear 360，替整桌賓客拍照留念，並提供每位客人客製紀念影片。

許多餐廳師傅不樂見賓客在用餐前先拿出手機拍菜餚，這次雅閣與三星合作「點食晨金#LetsGold」，多道菜都讓賓客能透過旗艦機皇做拍攝體驗，主廚謝文表示：「我反而樂見客人來拍下餐點，因為東西好，客人才會想留下紀念。」這次三星推出的旗艦機皇Galaxy S9+在拍攝美食上表現傑出，即使昏暗光線也能拍出漂亮色彩，可說是拍網紅美食照的好幫手。

「點食晨金#LetsGold」自6月25日起至7月15日限量推出，即日起於EZTABLE訂位網開始預訂，每餐期建議用餐人數為8至10人，每位4880元+10%。

(中時 )