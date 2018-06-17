小甜甜單身5年 獻吻Gino自曝：人家很久沒有那個了！

小甜甜獻吻Gino。（民視）

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小甜甜獻吻Gino。（民視）
小甜甜。（民視）
小甜甜、Gino合作拍戲默契好。（民視）

由王珮華製作的民視最新八點大戲《大時代》，正在如火如荼趕拍中，劇中演員Gino跟小甜甜日前頂著高溫在雙溪拍吻戲，劇中飾演宮廟桌頭「蕭春桃」的小甜甜，喜歡當老師的Gino「賀良才」，「蕭春桃」為了安慰心情不好的「賀良才」，情急之下嘴巴嘟上去主動獻吻，事後小甜甜才跟Gino坦承這是她的電視劇螢幕初吻！對於在廟宇前接吻，兩人直說真的太奇妙了，也互讚對方的嘴脣超軟超好吻的。

小甜甜跟Gino為了《大時代》豁出去了，接到劇本時，貼心的Gino看得出小甜甜緊張，還事先講笑話緩和她的情緒，沒想到小甜甜自曝：「人家很久沒那個了！」讓Gino嚇到愣住，小甜甜臉紅趕緊補說自己單身5年，已經很久沒接吻了，真的會很害羞啦！

這一場在雙溪的吻戲也讓小甜甜說「好想消失在地球表面」，原來有一幕戲導演說不用真的親，靠近就好，結果小甜甜一時緊張，嘴脣自動嘟上去，讓Gino愣住的表情真實流露，卻讓戲劇效果出奇地好。小甜甜害羞猛說「太尷尬了」，還不忘開玩笑說要轉帳給導演跟編劇，讓眾人笑到噴飯。

兩人拍吻戲之前，看到劇組午餐竟然準備臭豆腐，忍不住大喊「是在整我們嗎？」為了避免口中的異味，兩人索性挨餓不吃，直到拍完這場戲才大口大口吃。不僅如此，小甜甜開拍之前先塗上櫻桃口味的脣蜜，希望讓Gino嚐到甜甜的滋味，Gino則大讚小甜甜是專業又敬業的演員，除此之外嘴脣還很軟。小甜甜聽聞一陣臉紅回誇「你的脣也很軟」。

(中時 )

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