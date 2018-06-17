挺禁用塑膠吸管！速食、飯店業者紛改用紙吸管

台北遠東國際大飯店內的5家餐廳、3家酒廊於6月起全面使用紙吸管。（圖/讀者提供）

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中時電子報

環保署6月8日預告草案，將於明年起分二階段，對公私立學校、百貨公司、公部門、購物中心、連鎖速食店等4大公共場所，實施禁用塑膠吸管，引起軒然大波，各界強烈抨擊，其實國際上著名的速食、餐飲業者紛紛改用紙吸管，台灣也有些餐飲業者、飯店打算跟進。

根據外媒報導，英國麥當勞為響應全球環保計畫，宣布將於今年9月起英國及愛爾蘭分店使用紙吸管，美國也有不少企業已針對塑膠吸管問題展開行動，紛紛找尋能夠淘汰塑膠吸管的替代品。

台灣麥當勞日前也表示，正評估多種因應方案中，看是否要比照英國、愛爾蘭的麥當勞使用紙吸管。

台北遠東國際大飯店表示，飯店內目前有5家餐廳、3家酒廊，於去年開始先3家酒廊改使用紙吸管，今年6月起響應環保全面使用紙吸管，不再供應塑膠吸管。

該飯店表示，紙吸管比塑膠吸管成本高，紙吸管平均ㄧ支1.2元，塑膠吸管1支0.08元，仍為愛護地球，非常樂願意，全面改用紙吸管，估計飯店全館一個月平均使用超過6000支吸管。

購物網站生活市集也開始上架銷售紙吸管，為環保可分解紙吸管，一次性使用，乾淨衛生，不用擔心吸管內部清洗麻煩、藏汙納垢，2包50支售184元，平均每支3.7元，不過買越多越便宜，一次購買64包1600支，只要1306元，平均每支0.9元。

(中時電子報)

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