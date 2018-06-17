林俊傑發送粽子過端午！國外樂手自嘲「變成魚」

JJ昨晚在濟南開唱。（JFJ Productions提供）

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JJ昨晚在濟南開唱。（JFJ Productions提供）
JJ端粽子分送工作人員。（JFJ Productions提供）
JJ開心品嚐歌迷準備的西瓜。（JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ）16日在大陸濟南開唱，熱愛足球的他，將現場觀眾以昨晚正進行世界盃比賽的「阿根廷」和「冰島」分區合唱，笑稱「哪邊唱大聲一點就會進球」！近正值端午節前夕，JJ特地準備2大箱、4種口味的粽子，昨開唱前，一間一間送到工作人員的房裡讓大家品嚐，而JJ也不怕胖地吃了幾顆粽子應景。

JJ的演唱會團隊中，有不少國外樂手第一次過端午節，大伙兒聊起端午節典故，指古時候屈原投江自盡，人們為了不讓魚蝦吃屈原的屍體，就將包著食物的粽子丟進河裡餵魚，國外樂手聽聞嘖嘖稱奇，驚喊自己吃粽子不就成了「魚」。

昨晚滿場萬名觀眾合唱〈小酒窩〉，JJ開啟球迷模式，除了將現場觀眾以阿根廷、冰島分區合唱，台下不少歌迷還持續為JJ即時更新世足賽比分；獻唱〈剪雲者〉時，JJ看到全場觀眾高舉「因初心相遇、願歲月相依」 應援手幅時相當感動，忍不住哽咽說：「音樂讓我找到重心，因為有你們，讓我更有動力繼續。」

今年以《偉大的渺小》入圍金曲獎國語男歌手、年度歌曲、國語專輯等6項大獎的JJ，23日將以入圍大贏家之姿出席頒獎典禮，盛裝步上金曲紅毯。

(中時 )

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