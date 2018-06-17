影》到貨！伊拉克空軍再接收6架南韓T-50教練機

伊拉克再接收南韓6架T-50高級教練機。(圖/推特)

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中時電子報

伊拉克向南韓航天工業公司(KAI)購買的最新一批T-50金鷹高級教練機，日前再度到貨6架。這是伊拉克向南韓訂購24架合約中的其中6架。今年年初，伊拉克已接收首批12架戰機。

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根據《伊拉克新聞》(Iraq News)報導，2013年伊拉克向南韓航天工業公司，訂購一批24架的T-50高級教練機。包含培訓飛行員在內，合約總價值高達11億美元(約新台幣330億元)。南韓方面說，這批戰鬥機至少可以飛行20年以上，為伊拉克帶來超過20億美元(約新台幣600億元)的收入。

T-50金鷹教練機，是由韓國航天工業公司和美國洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)共同開發的輕型戰鬥機。同時，它也是一款超音速高級教練機，韓國航天工業公司為主要承包商，洛馬公司則提供技術協助。

它是韓國第1架本土超音速飛機，也是世上少有的超音速教練機之一。

伊拉克總理阿巴迪(Haidar al-Abadi)先前訂購這批戰機的主要用意是，用來打擊境內猖狂的極端組織IS，針對位在幾個省份的伊斯蘭武裝份子積極轟炸。而今年稍早，伊拉克總理已經宣稱完全解放伊拉克土地了。

(中時電子報)

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