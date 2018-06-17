《中時晚間快報》賴清德民調不滿意首次超過滿意

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綜合報導

◎ 賴清德民調不滿意首次超過滿意

台灣民意基金會今天公布民調，對於行政院長賴清德的施政表現，有4成2的人表示滿意，但有4成3的人不滿意，是賴內閣上任以來，首次出現不滿意者高於滿意者。基金會董事長游盈隆表示，25至54歲公民，有過半數不滿意賴內閣整體施政表現，這是一個嚴重警訊。

◎熱血教官帶高關懷學生 一起挑戰鹿港龍舟賽

端午節競龍舟，彰化縣鹿港鎮的福鹿溪水道上，一群熱血的教官大叔與稚嫩的國中生不畏驕陽，報名組隊參加2018國際龍舟機關甲組(彰化縣軍訓教官隊)及國男組(彰開翅膀-晨陽龍舟隊)競賽，期望透過比賽來驗證這一年來每周辛勤練習的成果，更代表著一場男人與男孩之間相互砥礪成長的挑戰目標。

◎美商界反對政府加徵關稅解決美陸貿易爭端

美國多家商會、行業組織、企業連日來紛紛發表聲明，反對美國政府15日做出的對中國大陸約500億美元輸美商品加徵關稅的決定，並呼籲美陸透過談判磋商，以建設性的對話，化解貿易爭端。美國商會更認為，關稅措施將損及稍有起色的美國經濟。

◎ 吳秀波魅力難檔 小S也公開示愛

世界盃足球賽開打，吳秀波也成瘋狂球迷，在俄羅斯的開幕式現場被捕獲身影，而他也大方且親切地與民眾合影，而他所監製及主演的《軍師聯盟2虎嘯龍吟》6月18日晚間8點在中視全台首播，歷史人物司馬懿在他的詮釋下，又給觀眾更透徹的認識，波叔魅力光芒萬射，連小S近來也在媒體透露很欣賞吳老師。

(中時電子報)

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