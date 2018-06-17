醉漢瘋狂隨機殺人 休假警護民眾擋刀遭斷手筋

2018年06月17日 18:45 中時 吳敏菁

醉漢瘋狂隨機殺人休假員警替女子擋刀被挑斷手筋、骨折躺醫院。（吳敏菁翻攝）

林嫌發酒瘋，當街隨機殺人，被彰化警分局當場制伏。（吳敏菁翻攝）

彰化警分局副分局長蕭啟東前往慰問廖員。（吳敏菁翻攝）

彰化警分局副分局長蕭啟東前往慰問廖員。（吳敏菁翻攝）

彰化市彰南路15日深夜，驚傳醉漢持菜刀當街揮舞、見人就殺，46歲廖姓員警訪友經過，看到男子拿刀追逐女子，衝前喝令「住手！你幹什麼？」男子轉移目標，瘋狂對廖員砍殺，挑斷手筋，殺到鮮血直噴，廖躲進附近麵攤，驚方接獲報案後，迅速前往制伏26歲林嫌。

彰化警分局調查， 26歲林嫌15日傍晚在彰南路1段一處店家喝酒，喝到醉醺醺後由親友載回家，晚上23時突然騎乘機車，到彰南路五金行購買一把新菜刀後，又回到原喝酒快炒店處，大發酒瘋，持刀當街揮舞，還狂砍路旁轎車，又衝向快炒店叫囂，路過女子看到嚇得快跑，卻引起醉漢殺機，在後追逐，女子驚恐跌到，眼見要挨刀了，幸好廖員剛好下車，衝前攔阻，卻被菜刀砍斷手筋，鮮血直噴，身上被殺了好幾刀。

大竹派出所接獲報案後，迅速到場，當場逮捕嫌疑人林嫌並查扣凶器菜刀1把，被逮到警局，還吐了一地，實施酒精濃度測試，測定值為0.99MG/L，警方事後問訊為什麼買刀，為什麼行兇，都推說，醉了、什麼都不知道。

廖員緊急送醫急救，左側橈骨開放性骨折、左手腕撕裂傷併肌腱斷裂等多處受傷，副分局長蕭啟東等前往慰問，嘉許休假不忘警察本色，見義勇為，保全了女子性命。

彰化警分局偵查隊長鐘振邦表示，林嫌沒有前科，和女子和廖員並不認識，全案依依公共危險、殺人未遂罪嫌移送彰化地檢偵辦，檢察官聲押獲准。

(中時 )