口湖鄉慶端午 古早味捉泥鰍重回50年代

口湖鄉下寮社區慶端午捉泥鰍，重現50年代古早味。（張朝欣攝）

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雲林縣口湖鄉下寮社區以50年代古早味為主題，17日舉辦「包粽子古童玩慶端午」活動，民眾在廟口包粽子、編作林投葉吹笛、水池抓泥鰍，時光彷彿回到過去，其中捉泥鰍最受小朋友歡迎，不少家長也下池參與，重溫童年回憶。

下寮地區民眾大多從事農漁業，民風純樸，目前還保有村民廟口聚會的習慣，每天晚間大家聚集在廟口談天說地，提及端午節濃濃的過節味逐漸消失，於是決定以「古早味」為主題舉辦今年的端午活動。

17日上午「包粽子古童玩慶端午」活動，由下寮仔文史促進會精心規畫，邀請雲林縣長李進勇、縣社會處長徐忠徹等人與會，除了社區婆婆媽媽包粽子，還有多項50年代古童玩，包括打撲仔、打陀螺、編作林投葉吹笛、剖甘蔗、捉泥鰍等。

社區老一輩民眾教導小朋友如何利用沿海四處可見的林投葉，編出可以發出響亮聲音的吹笛。捉泥鰍時大家泡在泥水裡徒手捉泥鰍，最後乾脆撲在水裡，每個人都成了泥人，直到中午用餐時間，小朋友還捨不得爬上來。

文史促進會理事長劉東騰表示，早年物資缺乏，鄉下孩子都是在大自然尋找遊戲，例如打土撲仔，是以泥土捏成碗狀，再用力往下擲，撲的1聲後，看誰的泥碗爆出最大泥洞，是農村才有的童趣，鄉間就是這麼的玩，單純又快樂。

(中時 )

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