旗山區大林里建造一座示範溫室區 旗山農會盼能吸引更多青農返鄉

旗山農會協助企業在旗山大林里找塊農地建造一座示範溫室區。（圖：旗山農會提供）

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示範溫室挑高7公尺，針對抵抗強颱設計，未來可栽種出高品質的蔬果。（圖：旗山農會提供）

旗山農會為了幫助農民種植出高品質的蔬果，協助企業在旗山區大林里找塊農地建造一座1700平方公尺的示範溫室區，預期種植出無汙染的有機蔬菜及水果，未來農會將協助行銷及推廣，盼讓更多青農願意返鄉來務農。

旗山農會總幹事石檻彰說，國立中興大學教授日前來訪發現旗山地理環境條件可種植出好品質的蔬果，因此台灣蓋婭社會企業與中興大學生物產業機電工程學系教授陳加忠共同設計，打造適合熱帶氣候的抗颱溫室，農會則協助在大林里找到適當農地建造示範溫室區。

石檻彰說，這座挑高7公尺的示範溫室是依照亞熱帶及熱帶氣候設計出能夠因應高溫、高溼、病蟲害多、颱風及暴雨等情況的作物栽培環境，搭配地下灌溉系統，創造出土壤表面乾燥但內部濕潤可提供土壤有機營養液的環境，讓植物從土壤中攝取足夠養份並減少病蟲害，適合栽種各類葉菜作物。

台灣蓋婭社會企業總監林盈說，自己是崇尚健康主義的有機食品愛好者，示範溫室農作在栽種過程中完全不用化肥及農藥，近一、二個月會先栽種小黃瓜、秋葵、萵苣、甜瓜等各種蔬果與中草藥，期盼藉由無毒栽種技術放在旗山後，能夠帶動一些青農回流及國際目光的關注。

(中時 )

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