楊麗花夫私生子認親勝訴！歌仔戲國寶再因家事登媒體

2018年06月17日 17:57 中時 林淑娟

陳亞蘭Po照證明與紀麗如在一起，忙到無法兌現直播支票。（取材陳亞蘭臉書）

徐姓男子自稱是歌仔戲國寶楊麗花丈夫洪文棟的私生子，去年提告請求確認親子關係，近日士林地院判決親子關係存在，這讓近年屢被傳婚姻生變的楊麗花，再度因為家事而登上新聞版面，令粉絲相當不捨。楊麗花去年露面被問離婚話題時便直言「我不答」，愛徒陳亞蘭17日也未接電話因此沒有回應。

陳亞蘭16日預告將在17日下午3點直播「獨家周邊商品」開箱，但17日下午，她在臉書貼出和紀麗如在車上的照片，並解釋：「今天可能要黃牛，事情辦不完沒辦法好好的直播，只能明天喔！拍謝拍謝！ 明天一定、肯定報到！ 麗如姐可以作證，真的很忙！」此舉被解讀可能是為了閃躲可能追問楊麗花的家事問題，陳亞蘭經紀人則說，她應該是真的在忙，外界不用想太多。

楊麗花與老公洪文棟結婚34年，前年被週刊驚爆分居半年談離婚中，她立刻與老公跳出來破除婚變流言，並發聲明斥爆料內容所稱家產爭端、分居離婚云云，全屬編造虛構。後來公開露面時也拒談此事。當時陳亞蘭被媒體問到楊麗花是否與洪文棟分居、鬧離婚時，便曾為難地說過：「身為晚輩，不方便也不會過問」。值此尷尬時刻，她不接記者電話似乎也可理解。

(中時 )