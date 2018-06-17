【影】瘋了嗎？ 球還在滾就出桿 高球老將的幼稚行為

美國左手名將米克森在48歲生日這天，竟然在球場上演被認為是相當幼稚的舉動，引來爭議。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

2018年PGA美國高球公開賽第三回合，出現一個令人匪夷所思的畫面，美國左手名將米克森（Phil Mickelson）出桿之後，在球還在滾動的情況下，快步前去補推一桿，事後他解釋是善用規則，最後他也沒有因此被美國高球協會取消參賽資格。

這個極具爭議性的狀況，出現在標準桿4桿的第13洞，米克森推桿後，看到小白球往下坡滾去，他心生一計，在球還沒靜止的情況下趕過去把球朝洞口回推，這一洞最後他花了8桿才把球打進洞，並且因為違規罰2桿，這一洞成績是高於標準桿6桿的10桿。

美國左手名將米克森在2018美國公開賽第三回合，球還沒停就出桿，最後只被罰2桿，並沒有被取消比賽資格，賽後這一球也引起廣泛討論。

第三回合米克森繳出高於標準桿11桿的81桿，是他參加美國公開27次以來，單一回合桿數最多的一次。

米克森賽後解釋，他清楚自己在做什麼，當時覺得自己必須來來回回打一洞，情願被罰兩桿，也不願看到球兒滾出果嶺，他是善加利用規則。

第三回合比賽這天（美國時間6月16日）剛好是米克森48歲生日，有美國媒體陶侃他48歲了還做出10歲小孩的幼稚舉動，拿過5座大賽冠軍的他強調，自己絕對不是幼稚鬧脾氣才出此下策。

經過審視，美國高爾夫協會技術委員會認為當時情況特殊，而且米克森並不是蓄意在球還在滾洞時、改變球的方向或停球，最後並沒有取消米克森的參賽資格。

比賽三回合打完，目前由四位美國選手柏格（Daniel Berger）、費諾（Tony Finau）、強森（Dustin Johnson）及科伊普卡（Brooks Koepka）共同領先，四人累積都是213桿。

(中時電子報)

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