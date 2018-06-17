疑最後稻草 麻豆警備隊長自戕前訊息曝光

2018年06月17日 18:06 中時 莊曜聰

台南市麻豆警分局警備隊長許文福日前開槍自戕身亡，他3月間與分局長之間的LINE對話訊息曝光，被網友轉貼臉書「靠北警察」社團專頁，內容提到許員向分局長表示自己身體不適就醫檢查，健康及精神狀況恐怕無法勝任將交付的民防組選舉業務，希望長官能另覓人選，卻得到一句「檢驗報告出爐之後再說」回應，網友在圖片加上「分局長，然後呢？」「然後他就自殺了」等文字，暗示處理不當導致許員自戕，引發臉友一面倒撻伐。

許文福3月間私訊分局長，先感謝長官體恤調整勤務，接著說出自己身體出狀況到醫院檢查病因，對於上級希望他能支援保民組選舉勤務，他指出「因選舉業務非常重要緊急及複雜」，「職恐無法勝任」，「如果勉強承接對業務非但沒幫助，對身體反雪上加霜」，「與其接了之後沒辦好，不如精準挑選可以得心應手之人才」，分局長則短短回應「檢驗報告出爐後再說」。

許員在14日開槍自戕身亡，遺屬認為是肇因於勤務繁重問題，加上對話曝光，網友幾乎一面倒質疑處置不當，並把矛頭指向分局長。

麻豆警分局下午也做出回應，表示在許員報告身體狀況後，3月15日起就免除凌晨4到8時的戒護人犯勤務，並改為支援鄰近派出所晚間6到8時的巡邏、8到10時的值班勤務。

6月3日民防組一名員警退休後，因尚未有人員補進，於是請許員交回原本的自衛槍枝業務，轉支援退休員警負責的「防情業務」、「巡守隊」、「選舉」3項業務，其中防情業務在接手前已經結束，選舉業務尚未展開，巡守隊業務則協請同仁幫忙辦理。

分局指出，許員責任心重，發生自戕案件，分局上下均感到惋惜與遺憾，也將持續關心許員家屬，全力協助辦理後續撫卹事宜，幫助他們度過難關。

(中時 )