超萌貓頭鷹端午報到 警局內好奇趴趴走

小貓頭鷹誤闖尖石分駐所，員警用充滿愛的眼神望向牠。（邱立雅攝）

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邱立雅
尖石的小貓頭鷹迷路，被民眾撿去分駐所安置，模樣可愛萌煞眾人。（邱立雅攝）

端午連假，小貓頭鷹來分駐所報到！一名尖石民眾16日晚間在尖石分駐所樓梯旁撿到一隻小貓頭鷹，連忙送往分駐所。小貓頭鷹趁員警不注意時，還在所內「趴趴走」，經過人民保母悉心照顧一夜，已經很熟悉環境，還會張大眼睛與員警對望，萌煞眾人。

16日晚間有民眾在尖石街上散步，在分駐所階梯旁看到一顆圓圓的球，原本擔心影響用路人行車安全，沒想到還沒靠近「那顆球」，發現竟然會動，結果竟是一隻小貓頭鷹，深怕夜間視線不佳遭車輛輾壓，趕緊從馬路上捧起，送往尖石分駐所。

當時分駐所內由所長李東穎值班，接獲民眾送來的「端午驚喜」，他趕緊找來紙箱、小鐵盤裝水，希望給小貓頭鷹一個舒適的暫置空間，並連繫縣府農業處詢問後續事宜噹號，待到連假後將小貓頭鷹送交安置。

第一次踏進派出所的小貓頭鷹因為相當好奇，趁著值班員警休息時，大玩「密室脫逃」，爬出紙箱到處「趴趴走」，還不小心溜去廁所玩，讓一早醒來的員警踏進廁所時嚇了一跳，趕緊把他帶回溫暖的紙箱。

經過一天一夜的相處，小貓頭鷹熟悉分駐所內環境，乖乖躲在紙箱內，偶爾用爪子刮牆發出聲音引起大家注意，還會趁員警餵食時，來個「溫情對視」，模樣可愛，萌煞眾人。由於與小貓頭鷹第一手接觸的李東穎日前曾協助照顧脫逃羊隻，這次又有小貓頭鷹找上門來，讓眾人開玩笑表示：「跟動物真有緣。」

(中時 )

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