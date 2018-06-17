印尼開齋節 台東移工歡慶解鄉愁

伊斯蘭教徒宗教盛事開齋節，17日在台東「印尼生活館」熱鬧展開。（莊哲權攝）

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伊斯蘭教徒宗教盛事開齋節，17日在台東「印尼生活館」熱鬧展開。（莊哲權攝）
伊斯蘭教徒宗教盛事開齋節，17日在台東「印尼生活館」熱鬧展開。（莊哲權攝）
伊斯蘭教徒宗教盛事開齋節，17日在台東「印尼生活館」熱鬧展開。（莊哲權攝）

伊斯蘭教徒1年1度重要的宗教盛事開齋節，17日在台東「印尼生活館」熱鬧展開，近百名移工及新移民穿上傳統國服祈禱、擁抱、唱歡及享受穆斯林美食，氣氛歡樂如同台灣的過年，也有人想起遠在印尼的家人，忍不住紅了眼眶。

17日上午在印尼籍新移民李秀蓮經營的「印尼生活館」聚集近百名印尼的移工及新移民歡慶齋戒成功，他們沐浴淨身後，女性會穿上傳統的MUKENA服飾，男子則是頭帶小圓帽，穿著SARUNG，唸誦可蘭經，面向西南方向真主阿拉膜拜，之後便互相握手擁抱，互相祝福，中午以傳統的回教食物慶祝齋戒圓滿結束。

每年提供場地辦理開齋節的新移民李秀蓮，嫁來台東已經20多年，除了是「印尼生活館」的老闆娘以外，也是移工們口中的Mammy，生活館除了販售印尼生活雜貨以外，更是印尼移工的一解鄉愁的所在。

李秀蓮說，今年的印尼齋戒月從5月17日開始，為期30天內所有穆斯林在日出後到日落前，不飲食、不吸菸、禁止親密關係，透過克制私欲的過程，祈求過往的錯誤被原諒，並期望日後不再犯相同的錯誤。

「開齋節」則是經一整個月戒律後，重新恢復正常生活，每年此時，穆斯林會與親友相聚，年輕人會一起唱歌跳舞，歡樂的氣氛有如台灣過新年，不過也有人為鄉愁所苦，頻頻落 淚。

(中時 )

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