啟動輔選！ 蘇貞昌：是否為姚文智造勢 全聽黨中央安排

2018年06月17日 18:15 中時 陳育賢

前行政院長、新北市長參選人蘇貞昌全國輔選第1站於17日來到新竹市，為市長林智堅（右三）、12位議員參選人造勢。（陳育賢攝）

前行政院長、新北市長參選人蘇貞昌（右二）17日到新竹市長和宮參加新竹市長、議員參選人「包粽包中」造勢活動，他強調，政蹟是選擇市長唯一的標準。（陳育賢攝）

前行政院長、新北市長參選人蘇貞昌（中）17日到新竹市長和宮參加新竹市長、議員參選人「包粽包中」造勢活動，他強調，政蹟是選擇市長唯一的標準。（陳育賢攝）

前行政院長、新北市長參選人蘇貞昌（中）17日到新竹市長和宮參加新竹市長、議員參選人「包粽包中」造勢活動，他強調，政蹟是選擇市長唯一的標準。（陳育賢攝）

前行政院長、新北市長參選人蘇貞昌全國輔選第1站於17日來到新竹市，為市長林智堅、12位議員參選人造勢。（陳育賢攝）

前行政院長、民進黨新北市長參選人蘇貞昌17日在立院總召柯建銘的陪同下，南下新竹市為市長林智堅、12位議員提名參選人以「包粽」活動象徵「包中」方式大力輔選，蘇貞昌並表示，要如何選定一位市長，其實很簡單，「政蹟就是選擇市長唯一的標準」。

對於媒體問及其輔選首站即選擇新竹市，已表示與新竹市連線，未來會與台北市的姚文智合作嗎？蘇貞昌說，所有的輔選、造勢行程都是由黨中央安排，他全力配合。

蘇貞昌昨天與柯建銘全力為尋求連任的新竹市長林智堅、12位市議員參選人作全國首場輔選行程，並到長和宮與大夥挽袖包粽，象徵「包中」。

蘇貞昌說，細數市長林智堅3年多來的政蹟，他感到與有榮焉，4年前許多人不看好智堅，但智堅堅定堅持，經過4年大家可以檢驗，他的政蹟、治理，已經讓新竹改變、大家都看見、各方都肯定，現在他要連任，我們可以講一句話，政蹟就是選擇市長的唯一標準。

蘇貞昌也趕上最夯的足球話題並輕鬆表示，18日端午節上午特別空出時間，就是要熬夜看世足賽，此次看到全國只有33萬人的冰島能夠逼和勁旅阿根廷，非常了不起，他就是支持這種敢衝、敢拚的人。

林智堅也表示，很感謝蘇院長一路來的全力相挺，現在全世界都在關注世足賽，我們看到人口僅33萬的冰島能夠與阿根廷打平，這就跟新竹市一樣只有44萬的小城，但我們有大戰略，也是全台創稅最高的城市，新竹市民值得擁有更好的建設。

因此，2018的選舉民進黨推出黃金的組合，議員提名人選有1/2是新人、1/3是女性、1/4是客家籍，就好像包粽一樣料好實在，而包粽要分工合作就跟打選戰一樣，相信透過3年多來的市政努力、柯總召的協助，新竹改變已經實現，政蹟就是選擇市長唯一最好的檢驗。

至於老戰友、市議長謝文進近期可能宣布參選市長，對此柯建銘表示，還會持續溝通協調；林智堅則說，台灣是民主的社會，尊重每個人參選的權利。

(中時 )