美軍自2006年以來戰死1萬5千名士兵

美軍常年在衝突地區作戰，從2006年到現在累積有1萬5千多人死亡。(圖/美國陸軍)

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中時電子報

美國打了十幾年的反恐戰爭，犠牲了多少士兵呢?美國科學家聯合會(CRS)利用五角大廈的官方數據進行核算，統計出自2006年以來，共有15851名現役官兵和後備役軍人死亡，但是戰鬥身亡的比例只有28％，大多是意外事故和疾病等因素，顯示美軍人員即使不在戰場，也會面臨危險。

軍事時報(military times)報導，該報告將美軍死亡原因粗略分成軍事行動(OCO)和非軍事行動。其中72％的傷亡人數 ( 11,341人)與戰爭無關，大多是重傷、或疾病所造成，而死亡地點93%在美國，應該是因為受傷後送回國後，仍然救治失敗而亡。

另有16％（1,807人）的死亡原因是運輸工具事故，包括墜機與車禍，也可能是酒後駕車與藥物濫用神智不清而車禍。

詭雷防不勝防，是美軍戰鬥身亡最大的原因。(圖/美國陸軍)

因戰鬥而身亡的美軍，最大比例是遭到簡易爆炸裝置（IED，俗稱詭雷）造成，有4510人，分佈在25個國家的戰爭當中，主要是在伊拉克和阿富汗的戰場。

在伊拉克，自2006年以來有2,177名美軍士兵死亡；在阿富汗，美軍有1961人傷亡，近一半與IED有關，其他才是中槍與砲擊。

值得注意的是，阿富汗的傷亡人數中，有8％(162人)是因為航空器的事故所造成，這是美軍特別要注意的，顯示美軍的飛機與直升機在保修，或是操作上出了問題。

(中時電子報)

文章來源：15,851 US service members have died since 2006. Here’s why.

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