穆斯林開齋節移工聚北車 北市消防局加強防災宣導

2018年06月17日 19:06 中時 胡欣男

台北市消防局人員至台北車站，對外籍移工防災宣導。（消防局提供）

適逢穆斯林開齋節假期， 今天有大量外籍移工聚集台北車站1樓大廳，台北市消防局抓準機會，至車站大廳對移工進行防災宣導，希望提高移工的防災應變能力，建構居家生活安全空間，確保民眾生命財產安全。

消防局對移工宣導安裝「視訊119」App、住宅用火災警報器功能介紹及CPR教學等宣導活動。消防局指出，利用智慧型手機安裝「視訊119」App，當外籍移工無法完整說明報案位置或災害資訊，經由視訊報案服務，亦可同時將災害影像、照片及報案人GPS座標傳送本市119救災救護指揮中心，119執勤員可即時了解災害現場狀況，有效派遣適當人車前往救援。

住宅用火災警報器功能介紹，讓外籍移工於火災時住警器動作能有警覺，即時逃生避難；CPR宣導體驗，可於緊急事故發生時立即實施急救處置。

消防局說，根據統計，北市至今年4月底約有4萬3000名社福外籍移工從事家庭幫傭與看護的工作，其中家庭看護對象為家庭內病患、身心障礙等避難弱者，一旦發生災害，因避難逃生能力薄弱，再加上從事看護的外籍移工語言隔閡，可能造成報案資訊無法掌握及災害情形擴大，因此有必要加強宣導。

(中時 )