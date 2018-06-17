明端午收假日 國五視情況取消高乘載管制

2018年06月17日 19:54 中時 王思慧

高速公路局表示，明天預估有7個路段車多，包括國1北上西螺-埔鹽系統，提醒用路人注意。（高公局提供）

端午節連假第2天，高速公路局表示，上午11時後西部國道國1北上內湖-汐止系統、南下仁德系統-仁德服務區、岡山-楠梓車流量較大。下午約3時起出現北返車潮，16時後國1北上高科-路竹、新竹-湖口、國3北上中港系統-大甲、龍潭-大溪路段車流量較大，其餘路段大致順暢。

國5部分，上午南下高乘載管制結束後湧現一波南下車潮，讓坪林-頭城車流量較大，17時起南下車流逐漸紓解。另北上自16時起開始湧現車潮，迄18時頭城-坪林呈車多現象。另高公局於16時57分啟動國5北上宜蘭至頭城路段大客車通行路肩措施，請預計從國5宜蘭地區北返民眾注意號誌指示行駛，並收聽警廣、留意主線資訊可變標誌顯示內容及路側標誌標示行駛，同時保持行車安全間距，以維行車安全。

明天端午節連假第3天，目前氣象預報顯示多數地區天氣不佳，預估國道總延車公里為110百萬車公里，高公局實施疏導措施，包括單一費率、深夜0至5時暫停收費、國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費、14至21時國5北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道北上入口匝道高乘載管制、國1虎尾、埔鹽系統北上入口及國3竹南北上入口全日封閉等措施。其中國5將視車流量多寡，決定是否取消高乘載。

預計明天下午北上國1西螺-埔鹽系統、南屯-台中系統、新竹系統-竹北，國3竹山-中興、大山-香山、關西-大溪，國5頭城-坪林可能出現車多壅塞情形。高公局建議用路人儘量利用上午時段北返以避開尖峰，並透過該局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，以及收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站及App查詢最新國道路況。

另今日中午12時27分國1高架北上五股轉接道-環北2小車追撞造成回堵4公里。高公局呼籲用路人，連假期間國道部分路段，於尖峰時段交通需求量遠大於可服務通過容量，故壅塞在所難免。用路人如遇到塞車務必耐心駕駛，開車出門也請務必做好車況檢查及蒐集瞭解各項交通疏導措施，配合地圖妥善規劃行程。

(中時 )