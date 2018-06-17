捲性醜聞遭東家冷凍 女星痛苦下海拍三級片：不拍沒路走

演過《我和殭屍有個約會》、《97古惑仔之戰無不勝》的張文慈，坦言曾因捲入性醜聞，而起了輕生的念頭。(取材自張文慈微博)

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中時電子報

亞姊出身、後轉往戲劇圈發展的女星「Pinky」張文慈，近來為宣傳新戲接受電台節目《1圈圈 星光背後》採訪，近來她當年剛選美完被爆迷姦一事又被翻出來炒，對此她坦言不想多提，因為不希望人家說她靠性醜聞炒作，也透露當時覺得自己很醜、很怕、很不開心，而且還被東家誤會，因此遭到冷凍，表示回頭想想不怪公司，而怪自己太笨，一番話讓人聽了好心疼。

張文慈回憶當年，娓娓道來自幼家貧，選美後入行也是為了扛起家計，沒想到因捲入性醜聞而被亞視冷凍，沒了收入無法維生，因此無奈之下接了名導王晶的三級片《強姦3：OL誘惑》，坦言當時年紀小「覺得如果我不拍的話，以後就不能拍，講真的，『有頭髮，誰想當癩痢？』」，也表示拍攝時一直很不開心，但覺得不拍就沒路走，因此覺得自己的人生好委屈，走錯好多路。

張文慈也說，若不是為了親人，自己早就想不開，坦言被冷凍沒工作時，曾坐在窗口，好想跳下去，想過不知為何而生存？唯獨一個理由，那就是養大自己的奶奶，「要不是為親人，我死了九次！」，她一心想著要活下來，好報答奶奶的恩情，因此才有了生存的動力。

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(中時電子報)

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