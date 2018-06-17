日本導演推嫁妝一牛車 流山兒祥：創作應從泥土找力量

2018年06月17日 20:28 中時 李欣恬

近期的金川會、巴黎發生恐怖攻擊，面對世界種種動盪不安的時局，享譽國際的日本導演流山兒祥表示：「在先進文明的年代，人類反而製造出許多問題和垃圾，在這樣的年代，人們應該要回歸鄉土，從鄉土中尋找身而為人的價值；創作也是，必須從土地中尋找力量，這是一股趨勢。」

現年71歲的流山兒祥，在日本被譽為「小劇場天王」，他近年與台灣阮劇團合作，往返於台日之間尋找靈感，曾推出改編自莎士比亞作品的台語版《馬克白》，今年又將推出改編自台灣鄉土文學作家王禎和的同名舞台劇《嫁妝一牛車》。

流山兒祥表示：「這部小說描寫小人物的心境和故事，我從中讀到一股屬於台灣的土地力量，那正是我們這個年代的人需要的；這是半世紀以前的作品，可見半世紀過去，人們並沒有更進步，反而遺失了那些源自心靈的、原鄉的價值。」

流山兒祥提到，現代人過度依賴網路通訊軟體聯絡，就是一個喪失心靈原鄉的例子，「50年前，人們沒有手機通訊軟體，可以緩慢地享受田野和生活，現代人透過手機溝通，雖然方便，但是少了情感和溫度。我希望未來的人類，不要只剩下意識上的溝通，還是要注重血肉軀體的溫度，面對面的互動，千萬不要忘記雙腳扎扎實實踩在土地上的感覺。」

流山兒祥表示，《嫁妝一牛車》就是一部有血有肉、有溫度的小說，充滿對土地的關懷，這回由台灣的創作者林孟寰、盧志杰聯手改編成舞台劇。其中有段「有血味的白飯」，描述一對貧苦夫妻，因為妻子不願意吃丈夫向人要來的白米飯，在爭吵中打破了碗，最後又因為肚子太餓，只得撿地上和著破碗碎片的白米飯來吃，吃的滿口是血，滿腹辛酸。

流山兒祥認為這是最具戲劇張力的一段，「血液的鹹和眼淚的鹹，就和白飯一起吃下去，劇中的男人嗜賭成性，對生活無感，甚至賣了自己的女兒，他應該也是在此時此刻，才知道血是鹹的。」流山兒祥表示，這部作品充滿愛，「能引發觀眾思考，作為一個人，如何對他人、對世界付出愛，做對的事情。」

(中時 )