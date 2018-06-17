美紐澤西州藝術節發生槍擊 1嫌死20傷

2018年06月17日 20:33 中時電子報 何宜玲

Breaking: Mass shooting incident in Trenton, NJ — Trenton City officials say multiple people were shot at a 24-hour all night art event. Witnesses report a fight and gunshots around 2:50am, crowds running out of Roebling Market. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/x1UERcMWYF — Randy Gyllenhaal (@RandyGyllenhaal) June 17, 2018

《福斯新聞》(Fox News)報導說，17日凌晨2:45左右，紐澤西州(New Jersey)特倫頓(Trenton)一處24小時藝術活動現場發生槍擊，其中1名33歲男嫌遭擊斃，宣告死亡。另1名嫌犯被警方帶回調查，目前正在釐清是否仍有其他在逃幫凶。

另據CNN報導，美國紐澤西州一個舉辦24小時藝術節的活動現場，發生槍擊。造成至少20人受傷。其中1名嫌犯已經遭到警方擊斃。另一名嫌犯遭到拘留。

JUST IN: New Jersey arts festival shooting leaves 20 injured, 1 suspect dead, officials say https://t.co/5i0CxEUd3R — Fox News (@FoxNews) June 17, 2018

美國紐澤西州舉辦一個24小時不打烊的藝術節現場。(圖取自臉書@aantrenton)

現場20名參與活動的民眾在混亂中受傷，其中16人已經被送往當地醫院治療。

有4人受傷嚴重，情況危急，包括1名13歲男童處於「非常危險」的狀態。

活動主辦方表示，槍擊事件發生時，藝術節現場大約有1000人。據現場目擊者説，看到有人發生衝突，隨後就聽見他們開槍。

(中時電子報)