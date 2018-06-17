米希亞唯一海外演唱會選台灣 為台粉即興安可加唱

米希亞在演唱會上將歌藝發揮得淋漓盡致。（蘇蔓攝）

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米希亞邊唱邊跳舞，整場演唱會熱力十足。（蘇蔓攝）
米希亞相當注重護嗓。（蘇蔓攝）

日本R&B天后MISIA（米希亞）在台舉辦「星空現場Ｘ」演唱會，星空現場系列是她的經典巡迴演唱會，今年適逢第10次舉辦加上出道20週年，台北場更是6月17日起至12月24日止，共28場中的首站，也是唯一海外場，意義非凡，昨晚她與7人樂隊熱力開唱，帶來包含安可曲等16首歌曲。

米希亞睽違5年再來台開唱，穿一身紅登台，與樂手皆穿著民族風，開頭演唱〈流星山〉，唱到第2首〈迎接刺激〉時，她大喊：「台灣！我回來了，大家一起來！」一邊唱一邊扭腰擺動，把氣氛炒熱到最高點。

米希亞唱第3首〈因為有太陽〉前，撂台語向粉絲打招呼，接著用中文說：「歡迎大家來我演唱會，我非常高興見到你們，20周年能來台灣很幸福。」中場不忘帶來日劇《大和拜金女》經典名曲〈Everything〉，前奏一響起立刻引來台下尖叫聲，整場演唱會把歌藝發揮得淋漓盡致。

唱最後一首安可曲前，米希亞堅持用中文送上祝福給粉絲，記不住中文台詞還慌忙跑到後台拿小抄，她看著小抄用中文說：「我要為你再唱一首歌，希望明天更美好。」接著獻唱最後一首歌。

唱完最後一首安可曲後，米希亞被台灣粉絲的熱情感動到落淚，當下決定即興加唱一首歌，留下吉他手和她兩人在台上送上最後的最後一首安可曲。

米希亞前天抵台後，為了培養情緒以及保持體力，僅晚餐時間出門享用台菜料理，由於今天是端午節，吃飯時有樂團團員問起節日由來，她馬上查資料並解釋給大家聽，可惜因為演唱會前夕要護嗓所以還不能吃粽子，也不喝酒、不辣、不加蒜跟胡椒。

(中時 )

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