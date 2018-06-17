大陸鳳梨也滯銷 為何還是要向台灣採購？ 陸網友揭背後原因

2018年06月17日 21:39 中時電子報 黃麗蓉

台灣鳳梨等水果價格崩跌，前總統馬英九希望大陸多購買。而有大陸「鳳梨之鄉」美譽的廣東徐聞縣(大陸市場1/3的鳳梨都來自此地)，同樣也傳出滯銷。大陸民眾此時仍會買台灣的鳳梨？大陸一名網友分析說，還是會。因為大陸民眾生活需求不斷提高，對鳳梨的品質自然也有了新的需求！

網友「濱哥哥」說，據調查報告顯示，大陸鳳梨的消費量年均增速在7.5%，產量155萬噸。但每年卻還要進口3.5萬噸鳳梨。鳳梨即使貴一點，但是品質好的話就無所謂。這也就是為什麼同樣在徐聞，「巴厘品種」的鳳梨會滯銷，但「台農17號」還是能暢銷的原因，因為大家對品質的要求提高了！

「濱哥哥」說，台東縣長黃健庭到大陸參加海峽論壇時，向福建省台辦推銷台東鳳梨並獲得了500噸訂單，不過是全年台灣運到大陸的2%份額，也給了藍營市長面子。何況福建台辦的本職本就是對台工作，不買台東的鳳梨，也沒法越權訂購徐聞的訂單。

「濱哥哥」在觀察者網評論說，吃不吃台灣鳳梨，就交給消費者選擇吧！有的人認為，台灣水果大多是從台南進來的，而台南是民進黨的鐵杆票倉，他們支持的民進黨台獨，所以是「台獨水果」，我就是不想買可以嗎？當然可以，市場由消費者決定。太森國際貿易總經理謝忱勳就說過，去年他去四川成都參展推廣台灣水果的時候，就被消費者告知他們不願買「台獨」水果。

(中時電子報)