世足》黃金左腳建功 塞爾維亞1球險勝哥斯大黎加

2018年06月17日 21:54 中時電子報 黃及人

柯拉羅夫的左腳勁射，讓哥斯大黎加門神納瓦斯都沒機會撲到。(路透社)

塞爾維亞「黃金左腳」柯拉羅夫充分證明他的隊長價值！17日面對上屆世足賽爆冷闖進8強的哥斯大黎加，柯拉羅夫在第56分鐘直接自由球勁射破網，幫助塞爾維亞1比0擊敗哥斯大黎加，也取得小組賽E組首勝與3分積分。

哥斯大黎加開賽排出5-4-1的堅守陣勢，擺明要跟塞爾維亞上演防守戰，塞爾維亞則用4-2-3-1陣型，頂著過往世足賽3次對決中北美暨加勒比海足協球隊(墨西哥、洪都拉斯與美國)全勝紀錄，塞爾維亞此役當然很想保持下去。

塞爾維亞上半場最具威脅的攻勢，出現在第26分鐘，米林柯維奇接獲隊友長傳，在禁區內勉強起腳射門，卻剛好射向哥斯大黎加守門員納瓦斯的正面，輕鬆被效力西甲豪門皇家馬德里的納瓦斯接住，化解塞爾維亞這波攻勢。

上半場就以0比0結束，儘管塞爾維亞掌握62％球權，卻只射門3次，反觀哥斯大黎加射門5次，卻都沒什麼威脅性。來到下半場第50分鐘，納瓦斯再次化解塞爾維亞前鋒米卓維奇的單刀射門，展現王牌守門員應有風範。

不過塞爾維亞總算找到敲開對方大門機會，第56分鐘的右前場自由球，柯拉羅夫的左腳直接長射越過人牆，射進球門右上方死角，塞爾維亞1比0領先，這也是身為塞爾維亞左後衛的柯拉羅夫，在世足賽生涯的首次進球。

柯拉羅夫是去年10月才接任塞爾維亞主帥的克斯塔伊奇，一上任就「欽點」的新任隊長，因為克斯塔伊奇認為這支球隊必須作出一些刺激與改變，結果柯拉羅夫在今年世足賽首役就率先進球，再次證明克斯塔伊奇的眼光正確。

處於落後劣勢的哥斯大黎加，雖在剩下時間全力反攻，卻無法組織任何有效進攻，反而遭到塞爾維亞在第86分鐘，又有單刀直闖禁區機會，可惜這次米卓維奇操之過急，竟然直接把球運掉，卻沒改變塞爾維亞贏球結局。

(中時電子報)