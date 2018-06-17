上海電影節台三新片亮相 聞票房上看25億郭書瑤忍不住笑場

2018年06月17日 22:15 旺報 陳政錄

談起拍攝動作片《狂徒》辛苦又刺激的情節，林哲熹形容自己是永遠打不死的人，曾經進醫院拔掉一整片指甲。(主辦方提供)

上海電影節台灣電影推介會17日圓滿成功。(主辦方提供)

上海國際電影節系列活動，2018年上海國際電影市場展於6月17至19日在上海展覽中心舉辦，台灣電影也由《買屋記》、《狂徒》、《切小金家的旅館》三部優質新片，在17日台灣館的推介會中亮相，其中談到《切》片葉監製遇到固執的導演時，通常票房都會上看25億，包括演員郭書瑤、張庭瑚等人全場大笑。

本屆上海電影市場展，台灣電影以Taiwan Cinema主題形象館參展，包括後期製作、發行等共計50家、28名電影相關業者與會，帶來76部臺灣影片。

台灣館特別在17日舉辦台灣電影宣傳活動，推介討論親情的《買屋記》、懸疑動作片《狂徒》，以及懸疑黑色喜劇《切小金家的旅館》三部精采好片，除邀請到三部電影的導演、監製，劇中演員郭書瑤、張庭瑚、林哲熹也均親身分享拍片花絮。

其中《買屋記》，以女性視角為出發，敘述一個母親為幫助女兒買房而陷入一場騙局，而一家三口在一場家庭危機中各自尋找到人生新定義的故事。由資深及新生代演員鮑起靜、寇世勳、柯佳嬿、陸弈靜及李淳等演出。導演王希捷說，以前曾用旅行時間對不同文化、國籍、性別、年齡的人，訪問他們對「家」的定義，發現每個人的訴求都相當有趣，成為靈感來源。

《狂徒》則是台灣少見的動作類型片，主要演員林哲熹，在劇中飾演一個曾經前途無量的籃球員，但因遭遇職涯低潮，成為路邊停車計費員，身兼偷車集團小弟。林哲熹坦言，雖然拍攝過程中受了很多傷，但對於自己歷經2個多月體能訓練後，才努力完成拍攝的電影成果，仍充滿了期待。

《切小金家的旅館》，也是近年台灣電影少見的黑色喜劇類型，希望帶給觀眾有點恐怖但超爆笑的觀影感受。由監製葉如芬、新銳導演林冠慧，郭書瑤、張庭瑚、洪言翔、林鶴軒等領銜主演。曾獲台灣金馬創投「華文創最具潛力獎」。

葉如芬在發布會上開玩笑的表示，過去和《我的少女時代》導演陳玉珊合作時，發現陳導非常固執，但卻也讓該片賣出全球25億的好票房，這「似乎是個魔咒，導演越固執片子就賣越好」，因此以本次《切》片導演林冠慧也相當固執來看，希望林冠慧繼續固執下去，讓《切小金家的旅館》大賣。引起全場哄堂大笑。

在該片中，女主角郭書瑤飾演一個敢愛敢恨的女漢子-小鈴木，從小暗戀男主角切小金，郭書瑤說，這角色具有一點少女情懷跟微微男人婆的個性，和自己非常像。像小鈴木在電影裡像神力女超人一樣，要會騎檔車、扛瓦斯桶，完全是動作派女星，覺得很新鮮。她說，「開拍前劇組的工作人員特別幫我上了一堂騎檔車的訓練，老實說有點難，但我一點就通馬上上手，也是蠻『冰雪聰明』的」。

(旺報 )