郭書瑤充當女漢子 張庭瑚自爆拍《切小金》壓力大

2018年06月17日 22:15 中時 潘鈺楨

郭書瑤（左起）、導演林冠慧與張庭瑚，一起宣傳電影。（良人行提供）

國片《切小金家的旅館》主創團隊受邀出席2018上海國際電影節的台灣電影推介會，監製葉如芬、導演林冠慧、男女主角張庭瑚及郭書瑤一同出席。

男主角張庭瑚，不諱言擔綱男主角「壓力很大」，「第一次嘗試喜劇但經過幾次排戲，跟林鶴軒、洪言翔越來越有默契，跟資深前輩羅家英、朱咪咪對戲更是可以偷學到他們的喜劇節奏。」

導演林冠慧以短片《時代照相館》受到矚目，《切小金家的旅館》是她的第一部長片，她說：「其實恐怖喜劇國外非常多，台灣幾乎沒有，我一直都很喜歡恐怖片跟喜劇片，如果可以將兩種元素反轉成另一種元素，會是更豐富的觀看感受！」

監製葉如芬慧眼識英雄，從2015年金馬創投時就相中林冠慧導演，她說：「很高興再度在上海電影節推薦好電影，導演一開始用漫畫說故事吸引了我，加上跟我合作過的導演都很固執，讓我從頭唸到尾，相信票房一定大賣！」她也表示電影是天時地利人和，暑假上映最適合輕鬆愉快的調性，加上新加坡、香港、馬來西亞幾乎同步上映，疑期待票房有亮眼成績。

《切小金家的旅館》由新銳導演林冠慧執導，新生代男演員張庭瑚、林鶴軒、洪言翔，女主角由郭書瑤擔綱，香港知名資深演員羅家英、朱咪咪一同演出，劇情講述高五生「切小金」(張庭瑚飾)意外捲入烏龍霸凌事件救了「小公主」(洪言翔飾)及「魯群」(林鶴軒飾)，小公主及魯群為了躲避校園老大霸凌，硬是跟著切小金回到切家經營的溫泉旅館，這間旅館不但破爛、窮困，還疑似鬧鬼，他們三人雖然膽小害怕，但仍鼓起勇氣攜手解開謎團。郭書瑤飾演女漢子「小鈴木」，這輩子什麼都不怕只怕切小金不愛她，羅家英及朱咪咪則是恩愛的切家爺爺奶奶，小器寒酸地經營著切家旅館

電影以喜劇為基底，融合驚嚇元素而成，為台灣首創驚嚇喜劇類型，電影中有許多向80年代經典鬼片致敬的橋段，像是張庭瑚3人首度來到切家旅館，因為外觀破爛，彷彿看到電影《倩女幽魂》中的蘭若寺，林鶴軒拿著蠟燭及香測試朱咪咪會不會上當，蠟燭跟香也是香港鬼片常出現的工具，等都是80年代鬼片常見的經典橋段，這也是熱愛鬼片的導演林冠慧加入的巧思。

另外《切小金家的旅館》與遊戲業者「知識王Live」合作，將80年代經典鬼片橋段加入玩家答題題庫中，在端午節連續假期推出，搭上端午節驅鬼辟邪氛圍，同步也喚醒觀眾對80年代經典鬼片的回憶。電影將於7月6日至8日舉辦搶先口碑場，7月12日正式上映。

(中時 )