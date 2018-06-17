傳陸電磁炮量產 055驅逐艦改良型即將開建

2018年06月17日 22:27 中時電子報 楊幼蘭

中國解決了艦艇對新式主炮的供電問題，電磁炮研製進展迅速。中國航太科技集團公司第四研究院微信公眾號最近發文稱，旗下401研究所喜獲「最新電磁武器系統」的關鍵電機專案承制，成為最新電磁武器子系統設備唯一供貨方。

文中還點明，這款最新電磁武器對「耐強磁場環境和強衝擊環境」有特殊要求。而就在5月底，搭載電磁炮的中國海軍936號坦克登陸艦再次出現在負責改裝艦艇的造船廠碼頭。因此大陸軍事微博百戰刀認為，所謂的「電磁武器」，很可能是在進行新一輪艦上實測的中國自製電磁炮。

分析指出，航太四院401所負責供貨的「直流有刷電機」具備啟動回應速度快、運行平穩、控制精度高等特點。而這些對電磁炮來說，顯然有相當的助益，因為研製電磁炮的難題之一，就是怎樣保證連續發射。

航太四院公號關於401所動態的文字雖不長，但透露的資訊卻不少。分析指出，除了它很可能成為中國自製電磁炮的唯一有刷電機供貨方，還間接透露出陸製電磁炮已有較大的產量。

分析指出，相關資訊還顯示，陸製電磁炮歷經至少兩輪艦上出海測試後，進度應該比較快，而且電磁炮實際發射應該比較頻繁，因此像電機這樣的耗件更換得也比較多，對電機的需求量也相對較大。

一般認為，陸製電磁炮的首批裝艦對象，應該是055型萬噸級飛彈驅逐艦的改進型。換句話說，可能是055型驅逐艦的第二批次。目前採用中國自製130毫米艦砲做主砲的055艦已有超過6艘在建，盛傳首批會建造8艘。

分析指出，從中國自製電磁炮快速研製和生產的進度來看，055艦改進型的開建，可能不會太遠。目前江南和大連造船廠建造055艦的速度似乎在加快，其中大連造船廠更因為055的加快建造，而在一定程度上放緩了052D神盾驅逐艦的建造進度。

分析認為，從首批055艦的建造進度來看，應該在2020年左右可以全部服役。或許就在首批055等待交付中國海軍時，055改進型就可能開建了。而作為主炮的電磁炮屆時成批上艦，應該不成問題。

(中時電子報)