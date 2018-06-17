原住民國小畢業典禮家長會長獎…竟是股票！

2018年06月17日 23:04 中時 潘建志

屏東縣牡丹鄉石門國小今年畢業典禮家長會長獎獎品竟是「台灣50」的股票20股，家長會長高儀希望這份禮物能啟發原鄉家長及孩子的儲蓄及理財觀念。（高儀提供）

畢業典禮獎品是股票！屏東縣牡丹鄉石門國小以排灣族學生為主，今年畢業典禮家長會長獎獎品竟是「台灣50」的股票20股，價值約2000元。家長會長高儀表示，原鄉孩子的儲蓄及理財觀念不足，希望藉由這個禮物啟發家長及孩子。

「台灣50（股票代號0050）」是一種指數型證券投資信託基金，是採計台灣股市50家最大的上市公司為指數。這項獎品在部落裡引發討論，不少族人連股票都沒有接觸過，完全不知道要如何操作與運用。

高儀表示，這項可能舉世無雙的家長會長獎，是她經過很多思考才做出的決定。她大可直接發給孩子金錢或根本不需要的禮品，但她堅持這禮物可開啟不一樣的未來。她說原住民同胞普遍缺少「知識追求」及「經濟獨立」，只要突破這兩項未來幾乎都過得不錯。

高儀曾在原住民地區教過書，看過原住民父母因困苦的日子，把原本可以投資孩子的獎助學金挪為家用；甚至父母沒有儲蓄概念，無法帶給孩子良好的經濟觀，讓她感到遺憾。她因此以自身投入研究股市累積創業基金的經歷，發出這項獎品。

她說，這些零股小到很難交易，就算要交易也得學會怎麼交易；如果可以因為交易學到知識，把零股全部花掉也是值得的。若這些零股要到好買賣的地步，必須努力存到1000股整張，不過等到真的存到，大概也捨不得賣了。

她說，會選擇台灣50股票有部份是受到巴菲特影響，他曾交代孩子不會投資就選擇指數型基金，也就是所謂的懶人投資術。這份禮物可讓孩子有機會了解偉大創業家的故事，及身邊企業的運作。

她希望這份禮物可以給了原住民最需要的「知識探索」及「經濟獨立」，因而在未來改變孩子的命運。她也要告訴所有的原住民孩子，「你的文化背景會讓你很特別，但你的能力、學力和實力才是面對競爭最好的武器！」

(中時 )