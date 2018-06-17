義大2018畢典 日帝京大學校長蒞臨演講

2018年06月17日 23:24 旺報 張國威

不同他校，以國際化知名的義守大學，每年特別舉辦中、英文兩場畢典，共有來自17國、親友團4000多人參與；今年義大中文畢典以「青春無懼－蛻變」為題，邀請去年獲得「韓國釜山烘焙競賽」雙料金牌的校友邱亘容擔任代言人，義大在校生「最強畢業歌女神」許維芳壓軸演唱，現場嗨翻！

另一項畢典焦點為，義大在全臺首例、設置營區教學點的首屆學生，今年共有25位畢業，特邀「陸軍砲兵第43指揮部」指揮官周國健少將撥穗，官兵共榮。

典禮開始前，全體畢業生在校長陳振遠及各院系主管帶領下，從義大最具代表性的「百階」開始進行校園巡禮，畢業生手拿向日葵，期待畢業後如同花朵綻放；各界人士受邀參與畢典，包含日本帝京大學校長冲永佳史、義大校友總會理事長張富美、育英醫護管理專科學校校長蔡榮順、小港高中校長陳建民等人也獻上祝福。

義大校長陳振遠一上台致詞，即相當有活力稱讚「你們是最棒的！」，他認為大學教育是人生很重要階段，看著學生即將邁向人生另一階段，給予最深祝福，強調「青春不留白，鼓勵大家勇敢去闖」，更期許畢業生有朝一日也能站上台向學弟妹分享成就；帝京大學校長沖永佳史以中文問候「大家好」，鼓勵持之以恆的學習，並分享這是他首次參與臺灣畢典，「看見師生良好互動很感動」。

代言人「廚藝系」畢業生邱亘容，年紀輕輕就已創業，目前與人合夥開設甜點工作室，以自身經歷和學弟妹共勉，她強調畢業後沒有人能干預生涯規劃，「必須為自己負責，找到自己的價值」。

現場由各學院系長官為學生撥穗，今年亮點之一為首屆營區教學點、「管理學院進修部」畢業生代表王少皇，「陸軍砲兵第43指揮部」指揮官周國健親臨現場為士官長撥穗，他表示，欣見弟兄在從事軍旅生涯之餘，進修有成，很開心此次能以「家長」身分出席，並感謝義大嘉惠國軍；目前義大在全國共設有17個營區教學點，為全臺第一，就讀學生持續增加中，為提升國軍素質及年輕人從軍意願共同努力。 典禮中舉行開啟時空膠囊儀式，代表的三位學生閱讀過去對自己的期許，再對比今日，難掩激動；此外，壓軸登場的節目為網紅、就讀「應用英語學系」大二學生許維芳演唱，甜美的外型與歌聲引爆全場，她在就讀道明中學時，即因為演唱畢業歌而聲名大噪。

今日義大校園周邊也安排歡樂市集、時空明信片、義起來拍照等活動，學生及親友熱烈參與，氣氛熱絡；下午以「國際學院」為主體的英文畢典，宛如「地球村」，各國親友團遠從國外飛來臺灣參與畢典，今年有來自越南、印尼、斯洛伐克、香港、宏都拉斯、英國與莫三比克等15國、共172位學生畢業；典禮上邀請美國在台辦事處（AIT）高雄分處長歐雨修致詞，他表示，這是第二次來到義大，期勉畢業生人生值得開心、玩樂，但有三件事希望能和大家分享，那就是「多讀書」、「花時間維持友誼」以及「盡可能對人好」

(旺報 )