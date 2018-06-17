丁世光金曲入圍3獎 視陶喆為音樂伯樂

丁世光視陶喆為音樂伯樂。（擷取自臉書）

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丁世光今年以專輯《神經誌》一舉入圍金曲獎「最佳新人」、「最佳專輯」等3項大獎。（Men's Uno提供 ）
陶喆將出席金曲音樂節的活動，分享人才培育經驗。（擷取自臉書）

為使臺灣流行音樂產業與全球流行音樂潮流接軌，金曲國際音樂節的「國際論壇」緊扣國際音樂產業發展趨勢，陶喆20日將出席擔任「借鏡國際流行音樂人才的養成策略」，就其自身音樂教學、人才培育經驗，現場與會分享。而曾為陶喆創作〈Catherine〉的丁世光，今年以專輯《神經誌》一舉入圍金曲獎「最佳新人」、「最佳專輯」等3項大獎。

丁世光今年35歲，在哈爾濱長大的他，表示陶喆是他在音樂路上的伯樂，在2004年，他特地赴上海觀看陶喆表演，順道跟陶喆有關聯的朋友遞上他創作專輯，沒想到幾天後，陶喆真的聯繫他，還邀他一起創作、製作音樂。此後陶喆每當在大陸有工作，都會帶上他，他也開始了正式的音樂製作之路。「我人生第一次進錄音室，記得是2005年他在北京錄《太平盛世》的時候，我作為創作者，也過來觀摩。」他預定將於19日在台灣師範大學舉辦「PICK! PLAN 丁世光校園音樂創作分享會」，和學生近距離分享創作經歷，詳情請上丁世光臉書官網查詢。

(中時 )

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