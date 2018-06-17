陽岱鋼貢獻2安打 讀賣巨人遭羅德逆轉吞敗

2018年06月17日 23:37 中時電子報 蔡銘仁

讀賣巨人昨遭羅德完封，兩隊今(17日)再度交鋒，巨人前8局還以1分領先，然而，9下卻風雲變色，巨人「守護神」卡米奈洛(Arquimedes Caminero)失守，先被攻得追平分，接著被羅德小將平澤大河揮出生涯首支再見安打，終場巨人1比2輸球，吞下二連敗。

此役巨人推出內海哲也先發，和羅德的酒居知史同場較勁。前4局雙方皆無斬獲，巨人在5上1出局後開啟攻勢；該局由龜井善行和長野久義2支安打，助巨人進占二三壘，接著巨人發動強迫取分，順利進帳第1分。

然而巨人氣勢正旺，卻讓酒居止住攻勢，沒再添得分數。雖只有1分，不過巨人投手群相當爭氣；先發的內海投5.2局退場，澤村拓一及洋投麥錫森(Scott Mathieson)聯手負擔2.1局，也沒讓羅德有得分機會。帶著1分領先，巨人將關門重任交給卡米奈洛。

卡米奈洛雖本季自責分率破4，以後援投手來說並不及格，不過近2戰後援無失分，前一戰對軟銀，最快球速更催到162公里，狀況似乎略有起色。但面對「火球派」的卡米奈洛，羅德軍團顯然是有備而來，靠著2支安打跟1次保送，製造無人出局滿壘契機。

接著卡米奈洛雖讓代打的三木亮擊出滾地球，抓到1出局，卻也讓羅德換回1分追平。關鍵時刻，前3打數盡墨的平澤上場，逮中卡米奈洛的外角指叉球，揮出右外野再見安打，巨人最後關頭遭逆轉，苦吞二連敗。陽岱鋼先發3棒中外野，4打數敲2安打，打擊率回升到3成04。

(中時電子報)