非典型政治人物 侯友宜：我就是個凡夫俗子

國民黨新北市長參選人侯友宜。(本報系資料照片)

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中時電子報
編輯／、文／郭瓊俐

他，第一次參選，挑戰的就是全國最大票倉─新北市；雖然披著國民黨的戰袍參選，但他自許是個沒有顏色的人；在61歲生日這天，侯友宜自剖其參選之路。

6月7日這天，是侯友宜的61歲生日。坐在新北板橋一家咖啡店裡接受採訪，外面經過的路人，透過玻璃窗跟他打招呼，侯友宜一面講話一面熱情地揮手回應，不敢錯過任何一個窗外的市民。

講沒幾句話，他問幕僚：「這樣會不會吵到別人？」確定店內沒有其他客人後，他才放心。又講沒幾句，他問記者：「你台語聽得懂嗎？我盡量講國語。」幕僚問他要什麼飲料，他先說：「我已經點水了，」不喝咖啡的他，隨即讓幕僚為他點了柚子茶，「不要說我們都沒有給人家吃東西。」他不自覺切回台語模式。

內化的警探性格 隨時注意周遭動靜

這是我對侯友宜的第一個印象，非常小心注意每個細節，也努力要照料到身邊每一個人，這和他給人「鐵漢」的粗獷形象很不一樣。不知道這是投入選舉以來，讓他養成政治人物面面俱到的習慣，或是當年當刑警辦案時造就的工夫─隨時在觀察別人，注意周遭環境的每個動靜。感覺比較像是後者，因為他真的很愛提當年辦案時的種種經驗，不是吹噓，比較像是刑警生涯的經驗、思考方式和做事方法，已經內化成他性格的一大部分。

例如被問到選舉辛不辛苦？他說，選舉哪有多辛苦！又不會要命，以前當刑警是在搏命。被問到選舉過程面臨的負面攻擊、還有如何面對民粹問題，他說，他現在在訓練心臟，每天被罵，「其實我也不是很習慣，有時想，為什麼要一直罵我？但想想，選舉又不會被抓去關，也不會吃刀仔肉（受傷），我23歲就負責台北市的暴力犯罪，每天在槍林彈雨中長大的人，能夠一關過一關走到今天，我就是一個在這個時候該做事的人，把事情做一做嘛！」…【更多精彩內容，請見《財訊雙周刊》】

(中時電子報)

文章來源：財訊雙週刊官網

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