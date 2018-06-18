檢察官說法》孫子孫女能不能繼承祖父母的遺產？

法律上的繼承權，依據死亡順序會有不同的繼承份。(示意圖 達志影像)

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中時電子報
台灣司法人權促進協會、編輯/

發生在106年2月3日的蝶戀花旅行社賞櫻團國道五號翻車意外，奪走33條人命，其中李姓夫妻與女兒三人一同出遊一同罹難。像這樣的重大車禍事件，常引發民眾對法律上繼承順位的疑問，孫子孫女可不可以繼承長輩和父母的遺產呢？士林地檢署檢察官翁偉倫說明遺產繼承順序、及《民法繼承篇》會有什麼樣的限制。

孫子、孫女能不能繼承阿公、阿嬤的遺產？

檢察官翁偉倫指出要了解《民法繼承篇》代位繼承的順序，先要了解繼承的順位。代位繼承規定，只有第一順位的繼承人才有代位繼承權。

繼承的順位依照《民法繼承篇》規定，第一順位是直系血親卑親屬（例如子輩、孫輩），第二順位是父母，第三位是兄弟姐妹，第四位是祖父母。

舉例：大兒子帶著阿公、阿嬤出去玩，發生了翻車事件，大兒子送醫後離世（阿公仍有一名二女兒）。大兒子2位小孩和配偶3人可以平均繼承大兒子的遺產，也就是應繼分各1／3。

若車禍中大兒子送醫離世，大兒子的2位小孩和配偶3人可以平均繼承大兒子的遺產，也就是應繼分各1／3。(圖 台灣人權司法促進協會《檢察官開講》子女不幸身亡能指定遺產繼承人？)

接下來阿公在意外中也過世了，依照法律規定，阿嬤還有他的2個小孩（大兒子跟二女兒）可以各得遺產的1／3。

因為大兒子在這個意外中也罹難，因此大兒子的2名小孩，可以代位繼承父親的應繼分，所以2位小孩可以各得阿公財產的1／6。

接下來阿公在意外中也過世了，依照法律規定，阿嬤還有他的2個小孩（大兒子跟二女兒）可以各得遺產的1／3。(圖 台灣人權司法促進協會《檢察官開講》子女不幸身亡能指定遺產繼承人？)

依照上述案例，按法令如果阿公和大兒子不幸在意外中同時過世，依照代位繼承規定，大兒子的小孩就喪失代位繼承權，阿公的遺產只有阿嬤跟他的二女兒可以繼承。但在實務見解上，大兒子的小孩仍有繼承遺產可能。

★幸福小提醒

重點1：須為直系血親卑親屬，才可行使代位繼承權。

重點2：長輩和父母如果同一時間身亡，子女只可以繼承父親的應繼分。

(中時電子報)

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