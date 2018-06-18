端午節怎開運？午時水招財 立蛋好運來！

2018年06月18日 06:56 中時電子報 張達智

「五月五，過端午」，端午節又稱「端陽節」，除了吃粽子、賽龍舟、掛菖蒲艾草、喝雄黃酒等習俗，還有「午時水」可轉運除穢，立蛋來年好運等說法。

端午節習俗 -午時水

午時水，就是在端午節當日，農曆五月五日午時(中午11點至1點)利用極陽之氣製造出來的水。

這個時候相傳為一年中陽氣最盛之時，製造出來的午時水，又稱「極陽水」

可以拿來治病、淨身、淨宅、除瘴癘、增強運勢等。

另外午時水可以放在正副財位，在設定好的財位上放上一杯午時水，可增加本身的正財運與偏財運，放在文昌位可增加考運，放在家運位可增加家庭和諧的運勢。

最富傳奇色彩的午時水，則來自大甲鎮砧山上的劍井。傳說井是當年鄭成功插劍禱泉的地點，據說明末鄭成功佔領臺灣，他的部隊在端午節時到了中部大甲鎮鐵砧山這個地方，當時天氣炎熱，士兵們口渴難當，四周又找不到水源，於是鄭成功在午時插劍入地，向上天祈禱求泉。鄭成功拔劍後，果然湧出陣陣的山泉，後來這個地方就稱為「劍井」。

由於鄭成功插劍求泉的傳說，再加上鐵砧山這個地方自古以來就盛傳生長著靈藥仙草，因此，這個“劍井”湧出的午時水就變得更加神奇了。每年端午節，劍井旁邊爭沒午時水的人總是擠得密不通風。據說端午節正午對著井中仔細觀看，還可以看見鄭成功的那把劍的影跡。而看見劍影的人，這一年一定無災厄。

端午節習俗 - 立蛋

相傳在每年端午正午十二時正，可將雞蛋直立在地上，這種立蛋只有五月五日才辦得到，其他時間則立不起來。而立起雞蛋的人，未來一年會有好運勢。

不過從科學原理來看，因端午節當天太陽照射在北半球，正午時分太陽引力與地球引力互相拉扯，使得立在地上的蛋很容易就能達到平衡站起來，所以立蛋便成為端午節孩童最佳的遊戲項目之一。

(中時電子報)