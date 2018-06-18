不輸名牌！迪麗熱巴穿百元洋裝 子瑜搭268元平價衣照樣美哭

2018年06月18日 00:01 中時電子報 周郁蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

演藝圈中有許多衣架子的明星，穿任何款式的衣服都美翻，其實現在的穿搭不僅限國際品牌，明星穿平價衣也成為當今潮流，不論價格高低，能穿出氣勢與美感，才是最重要的。讓我們來看看迪麗熱巴穿百元洋裝和子瑜搭268元平價衣的超強氣勢吧！

迪麗熱巴穿百元洋裝，依舊俏麗。（圖／取材自迪麗熱巴微博）

新疆美女迪麗熱巴人氣很夯，渡假仍不忘放送福利曬美照，她身穿印有橘子圖案的長洋裝露性感，迪麗熱巴俏皮綁雙馬尾，而洋裝則是前後開深V，胸下還開一個三角形的開洞，儘管迪麗熱巴保守內搭小可愛，依舊不減俏麗。

不過迪麗熱巴也被網友發現，她穿的是平價服飾洋裝，原價約1260台幣，而打折後更是不到一千塊台幣，身價破億的迪麗熱巴穿起百元洋裝，她樸實作風更是獲得網友狂讚。

子瑜搭平價衣拍宣傳照，美度和氣勢不輸其他團員。（圖／取材自TWICE臉書）

韓國超夯女團「TWICE」日前推出迷你專輯《What is Love?》，在團體的宣傳照中，台灣成員周子瑜身穿黃色T恤大秀蠻腰，其實子瑜的衣服出自平價品牌Forever 21，售價折合台幣約268元。

天生衣架子的子瑜，穿櫻桃圖案的子瑜黃色短版上衣，詮釋出青春、活力，其實這件上衣是出自平價品牌Forever 21，售價8.9美元，折合台幣約268元，子瑜美度不輸其他團員動輒上萬的國際精品服飾。

蔡依林舊褲百穿，照樣美哭。（圖／取材自蔡依林Instagram）

蔡依林舊褲百穿。（圖／取材自蔡依林Instagram）

時尚品味獨特的蔡依林（Jolin），全身穿搭總能引發潮流，蔡依林日前則是多次穿出同一條牛褲，她還大方宣告：「是的 一條牛仔褲一百穿」。

Jolin不論是搭配低胸小可愛上衣、毛衣結合長版罩衫，都秀出牛仔褲不同穿搭出來的百變風情。

(中時電子報)