陳奕迅世足比中指 火氣大不是頭一次！

2018年06月18日 00:02 中時電子報 盧怡秀

陳奕迅日前現身俄羅斯世界盃足球賽開幕戰，第一時間被鏡頭帶到時，讓許多粉絲相當驚喜又意外，但下一回再登上媒體版面，卻是他被拍到比中指，儘管經紀人出面強調是先遭外國觀眾辱罵，可陳奕迅火爆脾氣不是頭一次！過去他在太原機場也曾飆罵「穿制服的」，引起爭議。

陳奕迅因為現身世足賽引起騷動，事後吸引不少粉絲上前要簽名、拍照，但在這過程中一名外國觀眾被撞不滿，不僅對陳奕迅比中指，更試圖偷拍。由於陳奕迅經紀人事後出面解釋，當時越來越多人上前時，他已經往下走，希望能協助處理混亂場面，可看到被外國觀眾比中指，他也很不滿，因此「回比」表達抗議！

但說到陳奕迅的火爆脾氣，其實這也不是第一次，2015年他在大陸太原開唱，但一抵達機場就是臭臉以對，最後更是不滿表示「從我一下飛機開始就拍拍拍，他是穿制服的！這是太原給我的第一個印象。」加上臭臉照曝光後，不少網友砲轟陳奕迅對粉絲發飆。

不過事後原因曝光，原來陳奕迅在機場先是掉了行李又掉吉他，但機場方面卻不積極處理，甚至有工作人員要簽名、要合照，但陳奕迅希望對方刪掉偷拍的照片，種種因素讓他爆發：事後他還出面道歉，強調發脾氣不是針對粉絲。可就如同遇到此次世足賽一樣，不公不義的狀況都會讓他爆發！就連先前接受專訪，陳奕迅都自嘲自己「不是手榴彈也不是機關槍，是原子彈！一旦爆發就很可怕。」也讓人見識到他的真性情。

(中時電子報)