台灣政壇「我愛香蕉皮」之亂 大陸網友笑壞「活久見」

2018年06月18日 08:31 中時電子報 邱文秀

王世堅吃香蕉皮，黃暐瀚認為如果姚文智有這種戰力，民調早破20%。（圖/翻攝自新聞深喉嚨 YouTube）

連主持人謝震武都忍不住問王世堅吃香蕉皮一事。(取自YouTube)

台灣政壇近期掀起「我愛香蕉皮」之亂，自從行政院長賴清德在臉書貼「水煮帶皮生香蕉」吃法後，名嘴及民代在政論節目現場試吃，現任民進黨台北市議員王世堅，吃了帶皮香蕉配醬油直誇好吃「像剝皮辣椒」，再度聲名大噪。官股銀行董事長也在活動現場推「香蕉連皮打成香蕉皮牛奶」。消息被轉到大陸論壇，大陸網友對台灣人2018年吃起香蕉皮嘖嘖稱奇，直說「活久見」！

台灣政壇暨「我愛吳音寧」作文大賽後，又掀起「我愛香蕉皮」表演賽。事件起於行政院長賴清德在臉書貼了「香蕉帶皮水煮、沾大蒜醬油」的養生新吃法。電視政論節目便邀請名嘴及民代現場試吃，現任民進黨台北市議員王世堅上《新聞深喉嚨》節目，當場吃了帶皮香蕉配醬油，直誇好吃，「像剝皮辣椒」。讓其他來賓驚呼：「不要馬屁拍過頭呀！世堅你真的是民進黨的優秀黨員」。

網友不禁敬佩起王世堅對民進黨的忠貞，造句「問世堅蕉為何物，直叫人連皮進肚。」之後他上《新聞面對面》，連主持人謝震武也忍不住當面詢問：「你真的有吃香蕉皮？就是那個水煮香蕉，你連香蕉皮都吃？」王世堅頗不好意思地還原事情經過，坦言不知道不用吃香蕉皮，「我以為賴院長寫的是說，要連這個香蕉皮吃…我就想說試試看。」不過王世堅也強調，「味道不錯，其實蠻脆的欸！有一點像剝皮辣椒」。

名嘴謝寒冰也在臉書透露，其實自己分別在《大政治大爆卦》、《新聞龍捲風》吃了水煮熟香蕉沾醬油大蒜與水煮生香蕉沾蒜蓉醬油，兩種口感差很大，但結論只有一個，那就是「死賴清德害我一天吃兩次這種鬼東西，你自己到底吃過沒啊？」

台灣香蕉盛產，官股銀行也為了挺蕉農採購36公噸香蕉，官股銀行董座也現場示範香蕉連皮打成香蕉皮牛奶，怕蕉皮苦澀可加蜂蜜打成奶昔去澀味。宅神朱學恒則在臉書表示「董事長董事長，賴院長已經說吃香蕉皮是抹黑了，你不要再喝香蕉皮牛奶了啦!拍錯馬屁了啊!」網友們也不解「好好的香蕉牛奶不喝要喝香蕉皮牛奶.....」

始作俑者行政院長賴清德也對「香蕉皮之亂」做出回應，他表示，很多好朋友提供香蕉的新吃法，無非都是想幫助蕉農行銷，但他貼上臉書給大家參考後，「卻引起許多誤會，更有惡意攻擊以為是要吃香蕉皮」。

2018年台灣政壇流行起吃香蕉皮，相關新聞也被貼到大陸天涯論壇，大陸網友笑壞了，相關新聞底下留言「哈哈，能不能這麼搞笑！感覺現在的灣灣是周星馳無厘頭喜劇電影再現」、「神一般的吃法」、「既然解決不了問題，不如搞搞笑。」、「哈哈哈哈哈哈 真是活久見 香蕉帶皮煮著吃 還說很好吃」、「現在各大網站，頭條，等。無限調侃。」、「菜大姐跟助理賣荔枝 名嘴賣香蕉 哈哈哈哈哈哈哈」、「為什麼猴子是僅次於人類動物界最聰明的？因為猴子知道吃香蕉要剝皮」、「精神病人思路廣，智障兒童歡樂多。」、「笑死老子算了」、「 賴神都說了，我沒說吃香蕉皮，你們有人針對我。世堅你針對賴神，該當何罪？」、「世堅進步太快了，一定有高人指點，很多專業演員也無法幾分鐘把人逗樂。」、「灣灣的香蕉不是過剩了嗎？怎麼不吃香蕉吃香蕉皮？把香蕉喂豬，人吃帶皮香蕉」。

(中時電子報)