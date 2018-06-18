台灣政壇「我愛香蕉皮」之亂 大陸網友笑壞「活久見」

王世堅大讚水煮香蕉皮「像剝皮辣椒」。（圖/翻攝自新聞深喉嚨 YouTube）

友善列印
中時電子報
王世堅吃香蕉皮，黃暐瀚認為如果姚文智有這種戰力，民調早破20%。（圖/翻攝自新聞深喉嚨 YouTube）
連主持人謝震武都忍不住問王世堅吃香蕉皮一事。(取自YouTube)

台灣政壇近期掀起「我愛香蕉皮」之亂，自從行政院長賴清德在臉書貼「水煮帶皮生香蕉」吃法後，名嘴及民代在政論節目現場試吃，現任民進黨台北市議員王世堅，吃了帶皮香蕉配醬油直誇好吃「像剝皮辣椒」，再度聲名大噪。官股銀行董事長也在活動現場推「香蕉連皮打成香蕉皮牛奶」。消息被轉到大陸論壇，大陸網友對台灣人2018年吃起香蕉皮嘖嘖稱奇，直說「活久見」！

台灣政壇暨「我愛吳音寧」作文大賽後，又掀起「我愛香蕉皮」表演賽。事件起於行政院長賴清德在臉書貼了「香蕉帶皮水煮、沾大蒜醬油」的養生新吃法。電視政論節目便邀請名嘴及民代現場試吃，現任民進黨台北市議員王世堅上《新聞深喉嚨》節目，當場吃了帶皮香蕉配醬油，直誇好吃，「像剝皮辣椒」。讓其他來賓驚呼：「不要馬屁拍過頭呀！世堅你真的是民進黨的優秀黨員」。

網友不禁敬佩起王世堅對民進黨的忠貞，造句「問世堅蕉為何物，直叫人連皮進肚。」之後他上《新聞面對面》，連主持人謝震武也忍不住當面詢問：「你真的有吃香蕉皮？就是那個水煮香蕉，你連香蕉皮都吃？」王世堅頗不好意思地還原事情經過，坦言不知道不用吃香蕉皮，「我以為賴院長寫的是說，要連這個香蕉皮吃…我就想說試試看。」不過王世堅也強調，「味道不錯，其實蠻脆的欸！有一點像剝皮辣椒」。

名嘴謝寒冰也在臉書透露，其實自己分別在《大政治大爆卦》、《新聞龍捲風》吃了水煮熟香蕉沾醬油大蒜與水煮生香蕉沾蒜蓉醬油，兩種口感差很大，但結論只有一個，那就是「死賴清德害我一天吃兩次這種鬼東西，你自己到底吃過沒啊？」

台灣香蕉盛產，官股銀行也為了挺蕉農採購36公噸香蕉，官股銀行董座也現場示範香蕉連皮打成香蕉皮牛奶，怕蕉皮苦澀可加蜂蜜打成奶昔去澀味。宅神朱學恒則在臉書表示「董事長董事長，賴院長已經說吃香蕉皮是抹黑了，你不要再喝香蕉皮牛奶了啦!拍錯馬屁了啊!」網友們也不解「好好的香蕉牛奶不喝要喝香蕉皮牛奶.....」

始作俑者行政院長賴清德也對「香蕉皮之亂」做出回應，他表示，很多好朋友提供香蕉的新吃法，無非都是想幫助蕉農行銷，但他貼上臉書給大家參考後，「卻引起許多誤會，更有惡意攻擊以為是要吃香蕉皮」。

2018年台灣政壇流行起吃香蕉皮，相關新聞也被貼到大陸天涯論壇，大陸網友笑壞了，相關新聞底下留言「哈哈，能不能這麼搞笑！感覺現在的灣灣是周星馳無厘頭喜劇電影再現」、「神一般的吃法」、「既然解決不了問題，不如搞搞笑。」、「哈哈哈哈哈哈 真是活久見 香蕉帶皮煮著吃 還說很好吃」、「現在各大網站，頭條，等。無限調侃。」、「菜大姐跟助理賣荔枝 名嘴賣香蕉 哈哈哈哈哈哈哈」、「為什麼猴子是僅次於人類動物界最聰明的？因為猴子知道吃香蕉要剝皮」、「精神病人思路廣，智障兒童歡樂多。」、「笑死老子算了」、「 賴神都說了，我沒說吃香蕉皮，你們有人針對我。世堅你針對賴神，該當何罪？」、「世堅進步太快了，一定有高人指點，很多專業演員也無法幾分鐘把人逗樂。」、「灣灣的香蕉不是過剩了嗎？怎麼不吃香蕉吃香蕉皮？把香蕉喂豬，人吃帶皮香蕉」。

(中時電子報)

文章來源：天涯論壇

林萬億：不合理的退撫制度 不可… 繳250以為要去清境旅遊 竟被載去…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。