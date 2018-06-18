繳250以為要去清境旅遊 竟被載去獨派「喜樂島聯盟」造勢！

2018年06月18日 01:03 中時電子報 黃麗蓉 、 林郁庭

獨派「喜樂島聯盟」16日首次召開會師大會，前總統陳水扁錄影力挺，稱號召逾6千人，卻有一名網友踢爆說，繳了250元，以為要去清境農場玩，卻被載去「喜樂島」造勢，心情超不爽，感覺被騙。原po現已刪了貼文，指喜樂聯盟董事長助理已來電瞭解，並表示會查清楚該事件。

該網友在臉書社團「爆料公社」不滿說，參加該行程前有詢問是否跟政治有關，如果有就不參加，對方回答說：沒有喔！純粹就是玩的行程，一人250，因為有補助，便邀了同事一起參加。原本預計行程是清境農場。前一個禮拜卻被告知要改地點，清境農場太遠了，司機不跑，也沒明確說改去哪裡。只說要去麻糬館跟看表演，開到一半，又說麻糬館沒開，臨時改去紫南宮，又跑去竹山農會看泰國人妖秀表演，過程中還一直被不停地推銷東西。

網友說，吃完飯後來又說要去洲際棒球場，想說是看球賽還是逛文創園區，結果...到現場才發現一堆人穿著政黨背心帶位，感覺很詭異，直到看到座位上有紙和旗子，一切都很明顯了。甚至還聽到有人說等等造勢時不要走動影響活動，1:00到4:30要待在裡面。

他們後來問司機怎麽一回事，司機說一開始拿到的行程就是這樣，沒甚麼清境農場，網友後來才發現7輛車上的人幾乎都不知是這樣的活動，大家都是被騙來的。網友更憤怒說，喜樂島聯盟竟還敢大言不慚地說，來參加的都是支持他們的民眾。

原po現已刪除該文，又再貼文說，「剛剛喜樂聯盟董事長助理已經來電瞭解，並承諾查清楚後會來電告知，據他們說法是鹿秀去區負責的人沒說清楚，而且秀水3輛車沒收錢，鹿港4輛車一人收250，這件事也會一併查清」。喜樂島聯盟聯絡人張銘祐則表示，對該糾紛並不清楚，還要進行了解，因活動是在下午，所以可能遊覽車安排去一些免費景點參觀。

(中時電子報)