日媒：習近平力促金正恩 要美韓停止聯合軍演

2018年06月18日 01:01 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

美國之音中文網引據日本《朝日新聞》17日報導說，是大陸國家主席習近平要北韓領導人金正恩，向美國總統川普提出停止美韓聯合軍事演習。來自南韓政府的最新消息顯示，美韓本星期將宣布，兩國決定將暫停三個年度大規模軍演。

《朝日新聞》援引未具名的大陸官員提供的消息報導說，習近平5月7日和8日在大連會晤金正恩期間，兩人討論了他們所謂「停止敵對軍事行動」的問題，習近平建議金正恩在會晤美國總統川普時提出這一要求。《朝日新聞》的報導還說，北韓在北京的一名外交官表示，在金正恩與習近平會晤之前，對北韓來說，保證北韓政權的安全是他的首要任務，北韓尚未考慮要阻止美韓軍事演習的問題。

此外，金正恩還在與習近平會晤時說，他準備釋放三名被北韓扣押的美國公民。習近平表示讚同，稱根據美朝在棄核過程中同步行動的原則，北韓邁出這第一步後可以使北韓處於更加有利的地位。金正恩在從大陸回國後的第二天就釋放了被扣的三名美國人。

南韓政府消息人士17日對韓聯社透露說，南韓和美國軍方正就暫停聯合軍演的問題進行密切磋商，預計本星期將公布磋商結果。川普在與金正恩舉行歷史性的首腦會晤之後宣布，在北韓宣布徹底放棄核武器之後，美韓兩國不宜再舉行耗費龐大的聯合軍演。

韓聯社報導說，美韓兩國軍方可能宣布在美朝對話期間，叫停代號分別為「乙支自由衛士」、「關鍵決斷」和「鷂鷹」的三大聯合演習，但是，如果北韓一旦不認真進行無核化談判或不落實無核化協議，軍演可隨時恢復。

南韓總統文在寅已對暫停軍演表示支持。他14日表示，如果北韓認真落實無核化措施，而且相關各方就消除敵對狀態進行的真誠對話能夠繼續下去，將秉持《板門店宣言》的精神慎重考慮停止韓美聯合軍演。

舉世關注的川金會落幕後，大陸復旦大學國際政治系副教授沈逸就在陸媒「觀察者網」撰文指出，川金會後發表的聯合聲明基本框架，是大陸提出的「雙暫停」倡議的落實與具體體現。「雙暫停」即是指北韓暫停核試活動，美韓則暫停聯合軍演。

(中時 )