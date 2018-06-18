世足花絮》怕被下毒！英格蘭隊禁吃飯店飲食

2018年06月18日 00:47 中時電子報 黃及人

即將進行本屆世足賽首戰的英格蘭隊，根據《太陽報》17日報導，為了預防俄羅斯可能進行下毒陰謀，英格蘭隊已經下達禁令，不准球員使用當地飯店準備的食物或飲料，更有專門人員隨時針對食物抽查，就是擔心球員中毒！

為何英格蘭隊如此擔心中毒意外？因為今年3月在英格蘭威爾特郡，爆發1名曾當過英國間諜的俄羅斯上校史克里帕爾與他的女兒尤莉雅遭到下毒昏迷事件，引發世界各國都對俄羅斯採取抵制，英國更驅逐13名俄羅斯外交官。

所以這次前往俄羅斯參加世足賽，英國足協採用嚴格管制，避免球員食物中毒事件發生，影響他們正常發揮，所以只能吃隨隊廚師提供的食物與飲料，禁止食用飯店房間內迷你酒吧的東西，也不可以從飯店餐廳購買任何飲食。

英格蘭隨隊廚師早在世足賽開打前幾個月，就已設計好球隊菜單，然後發送到當地採買原料，等到世足賽期間，隨隊廚師就可進行調理烹煮，在球員用餐前，也會找來專門人員針對食物抽樣檢查，同時做好球員飲食管理工作。

在世足賽期間，英格蘭球員預計每天將吃5餐，包含火雞肉、牛肉與鮭魚等主食，確保他們碳水化合物與蛋白質的攝取量，也準備了大量的沙拉，至於英格蘭球員的零食，則以壽司、奶油起司燕麥餅乾等食物為主。

(中時電子報)