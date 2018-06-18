吳音寧風波 人渣文本：藍綠白都沒看透 就是靠關係賺我的錢

2018年06月18日 02:16 中時電子報 高德順

北農總經理吳音寧風波不斷，一路遭到外界質疑批評的吳音寧，近期在蔡英文總統發言力挺後，外界明顯感到「起風了」，後續發展仍待觀察。作家人渣文本認為，藍綠白對「吳音寧現象」各有自己的解釋，但這些意識形態觀點與百姓真正的想法有一段距離。在百姓眼中，吳音寧風波，就是「靠關係」與「我的錢」兩個概念的組合，連起來就是「靠關係賺我的錢」。藍軍未看透，所以沒真正得分；綠白也看不透，因此「血流不止」。

人渣文本在蘋果專欄撰文指出，從「靠關係」來看，吳能坐穩這位子，主要還是因為她和農委會副主委陳吉仲從農陣一路發展而來的革命情感。近來因為蔡英文發言，力保吳的聲量瞬間拉高，外界才得知吳不只和溪州地方人士有關係，和農運界、社運界、文藝老中青年，都有關係。就連和她存在不少矛盾的柯市府，也傳出柯的大將蔡壁如和吳音寧其實是姊妹淘，「江湖」上人人都搶著為她作保。這在普通百姓眼中，會做何感想？

再來看「我的錢」。北農雖是民營，卻也是特許事業，就是政府的延伸，只是在法律上無法直接管轄，但北農虧或賺的每一分錢，都會有相當比例是市府的錢，所以吳的薪水嚴格來講，也有一部分是百姓的錢。當百姓看到這公司的運作，也看到總經理的表現，又看到總經理的關係之好，再看到總經理的薪水，最後又想到那薪水就是「我的錢」。想通這一串邏輯的百姓，會開心嗎？

人渣文本指出，靠關係賺錢並非不可，但公司治理的判準也很明確，就是你財報拿出來到底能不能看。別再出動文青講故事了，就拿出真正能看的東西，來說服在社會上打滾多年的百姓們。

(中時電子報)