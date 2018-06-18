端午節做三件事 桃花、財運跟著來

2018年06月18日 03:31 中時電子報 高德順 整理報導 整理報導

端午節的民間習俗不少，除了掛艾草、菖蒲、喝雄黃酒、吃粽子、划龍舟、配戴香包外；風水命理老師建議，今天做三件事，會對自己的桃花運、財運有影響。

根據蘋果日報，風水命理老師謝沅瑾建議，單身者可在端午節這一天取一枝桃花，修剪後留1~2朵花苞，桃花才會開得大又漂亮，象徵好桃花，處理完畢後，擺放在家裡最中央位置「催桃花」。若是擔心另一半出軌，可以在端午節正午取一枝桃花約45公分，前後各綁6個死結，象徵年年月月時時都綁緊，然後放在另一半睡覺的枕頭或床墊下，效果為期1年。農曆5月桃花運佳的前三名生肖，依序為屬蛇、豬、羊。

另外，習俗上具有驅邪化煞的午時水，也是建議在端午午時取井中的水(可以自來水代替)，若加入鹽巴放置在家中財位，可做為「催財水」。

端午節也有禁忌要留意。命理師林正義提醒，第一個禁忌就是不要靠近水邊，民俗中認為到海邊戲水容易被「抓交替」；其次，「送人整串粽子」也是禁忌。台灣習俗中，上吊輕生的人被稱為「吊肉粽」，尤其是把粽子串起來綁一個「繩結」，老一輩認為這種粽子送人不但代表不吉利，還有詛咒的意思，若真的要送粽子，最好送散裝的。第三個禁忌就是「不要拜冷藏或冷凍的粽子」，「你不拜還沒事，拜了以後好兄弟可能很生氣」。

(中時電子報)