世足》巴西先盛後衰 1比1遭瑞士逼和

2018年06月18日 04:00 中時電子報 黃及人

「森巴軍團」巴西18日凌晨在俄羅斯世足賽進行首場小組賽，對手是世界排名第6的瑞士，儘管巴西第20分鐘先靠庫提紐遠射得分，瑞士卻在第50分鐘祖伯頭槌破網追平，最後雙方1比1握手言和，巴西與瑞士各取1分積分。

自從1934年義大利世足賽後，就從未在世足賽開幕戰輸過球的巴西，18日跟瑞士同樣排出4-2-3-1陣容應戰，比賽才進行10分鐘，巴西就展開強大攻勢，第20分鐘靠庫提紐在禁區外右腳遠射，直接射入球門右側，巴西率先開張！

眼見巴西靠著熟練腳法與穩定傳球，持續發動接連快攻，迫使瑞士儘管身處落後劣勢，仍然選擇刻意放慢比賽節奏，果然有效降低巴西的快速進攻威脅，踢完上半場，巴西就以1比0領先，換了新髮型上場的內馬，並未有太多發揮。

內馬刻意換了新髮型迎接今年世足賽開踢。(美聯社)

擅長處理定位球的瑞士，下半場掌握角球機會，沙基里漂亮把球開到球門正前方，剛好讓祖伯在門前，第50分鐘直接頭槌破網，幫助瑞士把比數扳成1比1平手，儘管巴西馬上跟主審抗議祖伯有先推人的動作，卻沒被主審接受。

巴西雖想加緊進攻速度，重新搶回領先優勢，可是瑞士仍用頻繁犯規與堅強後防，一一化解巴西的猛攻，瑞士更是擺明打平就好的態勢，幾乎都沒太多的進攻欲望，只想拖完剩餘時間，也讓比賽變成巴西搶攻、瑞士苦守局面。

來到傷停補時，巴西持續掌握大部分的進攻時間，可惜射門把握度實在不好，加上內馬幾乎每次持球就遭對方犯規，最後只好無奈接受1比1打平的結局。

(中時電子報)