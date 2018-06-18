慶端午！「立蛋」小撇步報你知

2018年06月18日 05:14 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今年端午適逢周一，加上周六日補假，一共有三天連假！加上這幾天是世足開打日，許多朋友可以吃粽、看龍舟比賽，或眾攜家出遊好時機，而小朋友過端午最喜歡的除吃粽外，莫過於「立蛋」。

慶端午，除和親朋好友相揪玩「立蛋」，其實也有許多遊樂園區舉辦「立蛋成功」的優惠活動。在此彙整網友提供「立蛋小撇步」，讓圓圓的雞蛋穩穩地立在地面上，求個好運到！

所謂的「立蛋」是指端午節當天正午12時，將蛋小心豎立在平整地面上，此時立在地上的蛋很容易就達到平衡站了起來。

但立蛋「立的好」，也是有小訣竅！

1、保持心情愉快：平靜而不煩躁、臉不紅氣不喘時就是立蛋的最好時機。主因是立蛋的動作是很細膩，手的平衡感要好，不能發抖，否則不容易成功。

2、選對立蛋的地點：蛋如在玻璃、光滑的金屬或塑膠片上不容易豎立，須為它找個摩擦力較大的「吉地」，如一般水泥或柏油地面、石子地，且在風大的戶外也不容易成功。

3、為蛋找到支點：找些細砂子或家裡炒菜用的鹽粒，在桌子上先撒上一「小」堆，然後把蛋細心地立好後，再吹口氣把鹽堆吹掉，就大功告成了！

以上技巧提供網友們在端午節立蛋添歡樂，但不管是不是端午節，其餘時間也可就上述方法來試看看，畢竟立蛋的功夫還是在於人的手感、地點選擇等。

此外，為慶端午佳節，許多遊樂園也有舉端午優惠活動，如「水岸台北2018端午嘉年華」、貓空纜車「香包傳情 扇行藝舉」、宜蘭．2018礁溪二龍競渡、桃園．小人國主題樂園「鄉親鄉愛來趣淘」、新竹縣2018年度縣長盃龍舟競賽、六福村端午連假優惠、苗栗縣107年度端午節龍舟錦標賽等系列活動，歡迎大小朋友同樂！

《中時電子報》也在此祝福各位網友佳節愉快！

(中時電子報)