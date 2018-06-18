雨神伴端午！全台有雨！南部、東南部大雨特報

2018年06月18日 05:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今（18日）是一年一度端午節，然天空不做美，受熱帶性低氣壓外圍環流及西南氣流影響，端午連假天氣不穩，全台皆有下雨機率，氣象局今早也針對南部、東南部等7縣市發布大雨特報。不下雨時仍悶熱，外出仍須做好防曬工作。

端午連假天氣不穩，氣象局今（18日）早也針對南部、東南部等7縣市發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

端午出遊帶把傘！今日熱帶性低氣壓外圍環流及西南氣流影響，天氣不穩定，臺灣南部、台南部地區及澎湖、金門有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率，其他地區及馬祖亦有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，受西南氣流影響，今日氣溫比上週略降，然不下雨時仍屬偏熱，北部高溫32度、中部高溫34度、東部高溫33度、南部高溫29度。中午前後紫外線指數仍高，外出仍須做好防曬工作

明日西南氣流影響，中南部地區及澎湖、金門有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及馬祖亦有短暫陣雨或雷雨，午後易有局部較大雨勢發生。估這波雨到週二晚上，週三起，太平洋高壓增強，水氣逐日減少，中南部有陣雨或雷雨，週五則回到高溫35度悶熱天氣。

今、明兩天台灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有８至９級強陣風；今日西南部、東半部（含綠島、蘭嶼）、北部及澎湖、金門、馬祖沿海有長浪發生的機率，請注意。

至於目前位於東沙島海面的熱帶性低氣壓，氣象局表示，未來可能往廣東方向前去，是否發展成為颱風，仍待觀察。

至於民眾關心的空氣品質，據環保署空氣品質網指出，今日馬祖為「普通」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區、金門及澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)