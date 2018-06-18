「佩佩豬」慶端午！展覽玩互動、音樂劇說歌舞說中文

2018年06月18日 06:06 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今年端午有超可愛的粉紅豬陪你過佳節！橫跨五大洲風靡全球180個國家，來自英國的家庭動畫《粉紅豬小妹》佩佩來台灣了！超人氣的「Super Pop 粉紅豬小妹超級互動展」將在6月16日至9月30日在士林科教館和喜歡佩佩的大小朋友們見面！此外，《粉紅豬小妹音樂劇 - 歡樂派對》6月16日與17日來到台北登上舞台，首次以大玩偶比例踏上舞台閃耀登場，佩佩豬還會說中文，獻上前所未有的盛大舞台演出與大小朋友同樂。

多位家長和小朋友前來體驗「Super Pop粉紅豬小妹超級互動展」，大家玩得不亦樂乎。（趙雙傑攝）

●超人氣粉紅豬小妹互動展 登台北科教館

小朋友最喜歡的卡通明星「佩佩豬」即將來台北和大家見面囉！超人氣的「Super Pop 粉紅豬小妹超級互動展」甫於台中站創下近15萬人次的觀展紀錄，可說是年度最受歡迎的展覽之一，主辦單位也聽到北部粉絲的熱情呼喚，大力爭取到台北站的展出。

乘上小火車，跟著爺爺豬一起去兜風！（時藝多媒體提供）

粉紅豬小妹互動展重現了佩佩豬一家人的歡樂家庭生活，除了還原動畫裡的經典場景，還有一比一等比例的佩佩豬及其他主要人物的公仔在展場中登場；此外，還展出了原創動畫繪稿，從人物設定到製作秘辛完整呈現，進而讓民眾進一步認識佩佩豬的誕生歷程。展覽中另外設有爺爺豬小火車、滑草遊戲及恐龍氣墊滑梯等超人氣互動設施。

《粉紅豬小妹音樂劇 - 歡樂派對》兒童音樂劇。（華研國際音樂提供）

●《粉紅豬小妹音樂劇 - 歡樂派對》歌舞說中文

本次《粉紅豬小妹音樂劇 - 歡樂派對》，為佩佩豬首次以音樂舞台劇方式在亞洲巡演，同行的當然少不了她的爸爸媽媽、爺爺奶奶、經常喊「Dinosaur！」的弟弟喬治及所有好朋友們。作為亞洲第三站，除了原汁原味的英語加中文字幕模式，更加開了專屬台灣的全中文場次，豬豬們會以最開心活潑唱跳的方式，帶領台灣的小朋友們一起進行一個歡樂的派對。

《粉紅豬小妹音樂劇 - 歡樂派對》兒童音樂劇。（華研國際音樂提供）

故事在敘述佩佩與媽媽豬，翻閱相簿裡的家庭回憶，有跟爸爸豬與媽媽豬去動物園玩，坐上熱氣球，看星星，一起過生日等有趣的故事。為了讓台灣的小朋友更能進入佩佩的世界，英國劇團特別進行全球甄選會說中文的演員，讓原本以英文發音的《粉紅豬小妹音樂劇 - 歡樂派對》，台灣成為全球中文發音首場！

全球吸引破億小粉絲的粉紅豬小妹佩佩，除了新加玻與香港場場爆滿、一票難求的好口碑之外，更吸引了中港台明星的關注，香港場有蔡少芬夫婦、黃貫中、林文龍郭可盈夫婦、張丹峰洪欣夫婦等多位星爸星媽帶著寶貝們蒞臨朝聖，台灣場一公布就讓頭號粉絲的F.I.R.阿沁表示，很開心也很期待看到演出。

《粉紅豬小妹音樂劇 - 歡樂派對》兒童音樂劇。（華研國際音樂提供）

消息一出也迅速讓多位網紅爸爸與媽媽，在社群平台熱烈討論要帶著家中的小寶貝，進場欣賞這一場難得在台北的英國兒童劇，讓這次的端午節連續假期，有一個寓教於樂的好去處，黃鐙輝夫妻與唐志中夫妻，也帶著小朋友觀賞首場演出！

(中時電子報)