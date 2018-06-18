看！祖靈回部落！原住民紀錄片首映探文化

2018年06月18日 06:21 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

過國寶文物的鏈接，讓文化資產記憶及族群文化認同不斷發酵！兩部紀錄原住民族國寶文物復振部落文化之紀錄片：佳平部落「Muakai的跨世紀婚禮」、望嘉部落「cenvulj ta vuvu/祖靈的召喚」，今天在國立台灣大學圖書館國際會議廳舉行首映會。並邀請部落族人、導演、學者、博物館、文化資產與原住民族主管機關以及與會貴賓，相互分享與交流座談，期能在紀錄片之外，能延伸更多的對話、討論與相互理解，促進台灣原住民族文化保存與活化發展之動能。

國立台灣大學人類學博物館典藏的二件珍貴原住民文物─「排灣族佳平舊社金祿勒頭目家四面木雕祖靈柱」，以及「排灣族阿盧夫岸（望嘉舊社）佳邏夫岸頭目（馬扎扎依藍）家雙面祖先像石雕柱」，因其獨特的歷史文化意義和文物藝術表現，於2015年經文化部指定為國寶。這二件原住民國寶文物皆於1930年代入藏台大，期間族人未再見過祖靈柱也逐漸流失相關記憶。因此，博物館在提出申請與指定過程中，即主動與部落溝通對話，嘗試理解部落的想法並回應部落需求，進行文物與原鄉部落的重新連結。並在完成國寶指定後，分別在部落主動構想策劃以及文化部文化資產局的支持下，合作辦理了二場盛大而別開生面的原住民族國寶文物之文化復振系列活動。

2015年9月與佳平部落合辦「台大國寶婚禮」，族人希望藉由國寶祖靈柱(女祖先)正式嫁給台大，以聯姻結盟的方式，建立台大與部落永恆的連結，讓台大人學博物館此後是國寶祖靈柱的家，同時複製一件四面木雕祖靈柱，永久留存佳平部落頭目家，象徵部落歷史文化記憶的永續傳承，表現文化平權的關懷和部落文化的智慧。

Muakai_的跨世紀婚禮導演蘇弘恩致詞。（文化部提供）

2015年12月與望嘉部落合辦「國寶尋根」，部落族人重回屏東縣春日鄉歸崇村的阿邏夫岸舊社國寶來源地尋根；2016年10月舉辦「國寶結拜、命名及迎靈立柱儀式」，台大與望嘉部落透過傳統排灣結拜儀式，建立新夥伴關係，原件國寶古物留在台大博物館內長久維護保存，部落重新複製雙面祖先像石雕柱並迎回男女祖先，在重建之祭場完成立柱儀式；2017年6月28日「排灣族Vungalid-maljeveq望嘉人神盟約祭」(五年祭)經屏東縣登錄民俗文化資產，部落並在2018年2月15至20日舉辦之五年祭中，恢復了停辦近百年之刺福球活動。

為持續透過國寶文物的鏈接，讓文化資產記憶及族群文化認同不斷發酵。文資局特委請國立台灣大學人類學博物館製作紀錄片，邀請有原住民紀錄片經驗的蘇弘恩和胡人元兩位新銳導演分別完成「Muakai的跨世紀婚禮」和「cenvulj ta vuvu/祖靈的召喚」兩部紀錄片。導演們運用不同的敘事手法，將零散而未整理的活動側錄影像完整串聯，並重回部落補充採訪參與相關活動之頭目、家族成員、耆老、巫師和祭師、及部落代表等，讓部落族人親自發聲，表達部落的想法、理念和對未來發展的期待，使紀錄片具有更豐富而深入的部落觀點，同時重回部落拍攝後續衍生的文化復振相關活動紀錄，以展現部落的持續發展和活化的動能。

兩部紀錄片皆呈現台灣原住民族部落文化復振的強大動能與地方思維的豐富創造力。希望藉由紀錄片的放映，國人能更理解原住民族文化資產之特殊性與重要性，並透過中英雙語字幕的流通，也能向國際社會傳播台灣原住民族文化資產保存之進程。

(中時電子報)