區公所種菜「好食寓」！「老人共餐」添溫馨

2018年06月18日 06:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

可食地景在屋頂！區公所種菜好環保、「老人共餐」添溫馨！在屋頂也能夠擁有一小片舒壓的田園風光！在繁忙的都會區屋頂建置「可食地景－好食寓」，讓屋頂能夠兼顧「美觀」與「種植可以吃的蔬果」的雙重效益，不只綠化環境，參與的人也能分享種植與收成的喜悅，讓感情變得越來越好！

新北市政府自103年開始積極推廣「可食地景」，各區公所也陸續於頂樓或露臺示範建置屬於自己的特色可食地景，樹林區公所與新北市景觀處合作，於去年完成頂樓的可食地景建置，由公所同仁與樹林社區大學共同照顧，不只蔬果繁茂，搭建的棚架上更是「瓜瓞綿綿」，讓大家都能享受採菜摘瓜的喜悅！

林口區公所自105年起號召公所同仁共同在公所6樓的露臺建立可食地景，巧妙運用種菜箱營造滿滿綠意!配合雨水撲滿收集水源灌溉，更是省水又環保，菜量產收豐富，更能提供鄰近的東南社區發展協會與湖南社區發展協會舉辦「老人共餐」，讓可食地景的公益性更上一層樓！

鶯歌區公所在102年於環保署的補助下於頂樓設置了光電太陽能板，並在104年將頂樓進一步建置為可食地景，運用盆栽、菜箱、木棧道、直立式綠牆、棚架等方式，在頂樓建置了一個寧靜又美觀的休憩空間，公所同仁也自動自發的布置與設立解說牌，讓公所頂樓成為資源豐富的食農教育空間，鶯歌區長周晉平表示，頂樓可食地景的建置，不只美化了環境，同仁也在收穫的喜悅與交流中增進了彼此的感情。

可食地景的「好食寓」主題，即是在地狹人稠的都會區中，巧妙應用建築大樓中的屋頂、露台、陽台等不易利用的區域，種植可以食用的蔬果進行綠化，達到美觀、便利、趣味的目標。

在繁忙的都市中營造可食地景日益盛行，越來越多的民眾希望能有一片沉澱心靈的空間種植花草蔬果，歡迎有興趣的機關學校、社區發展協會、公寓大廈或社區管理委員會、里辦公處及綠美化相關人民團體可向景觀處謝小姐洽詢。

(中時電子報)