德國坦克衝不破墨西哥高牆 德媒頭版被打臉！

2018年06月18日 06:57 中時電子報 高德順

尋求衛冕的「日耳曼坦克」德國在俄羅斯世足賽首戰對決墨西哥，德軍數度兵臨城下，都被墨西哥門將歐丘亞化解，墨西哥最後以1比0氣走德國，收下首場勝利，衛冕之路備受考驗。德國WELT報的頭版，今天以「抱歉，墨西哥 我們今天造了牆」，對比今天的比賽結果，網友留言：德國牆蓋錯邊了。

德國隊總教練勒夫（Joachim Loew）今天賽後毫不掩飾地表示：「我們踢得糟透了。」後衛胡梅爾斯（Mats Hummels）也說，德國隊近來幾場比賽防守的問題明顯可見，墨西哥隊勝出是他們應得的，並非僥倖獲勝。

今天比賽結果讓不少原本看好德國的球迷跌破眼鏡，有網友質疑，這屆德國隊打起來好像是第一次配合，防守毫無章法，進攻各種浪費機會，很少看到注重紀律的德國會打成這樣。網友說，德國隊最差的世界盃成績是1938年，一場就回家，可是當時會內賽只有16隊，單淘汰制，也就是說，德國隊沒有小組賽就回家過，這屆會是史上最爛德國隊嗎?

PTT上有網友貼出德國媒體WELT報今天的頭版，標題是「抱歉，墨西哥 我們今天造了牆」，門將一夫當關站在球門前，球門更是合成設計一堵牆，象徵滴水不露，但慘遭比賽結果狠打臉。網友留言，「德國牆蓋錯邊了」；還有網友以美國總統川普要墨西哥為美墨邊界築牆埋單，表示錢德國幫忙付了。

(中時電子報)